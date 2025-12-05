Letalo čakalo na odhod, ko je zagorel trak za prtljago

Letalo družbe LATAM se je pripravljalo na odhod v Porto Alegre, ko je pod letalom nenadoma izbruhnil požar. Po poročanju brazilskega portala Globo naj bi zagorel trak za prtljago.
Posadka je nemudoma sprožila evakuacijo. "Dim, ki je nastal ob požaru, je sprožil varnostne protokole. Potnike je posadka evakuirala po napihljivi klančini," so pojasnili v letalski družbi.
Med evakuacijo ni bil poškodovan noben potnik. Oprema, ki je zagorela, sicer pripada zunanjemu podjetju. Na posnetkih, ki so se razširili po družbenih omrežjih, je videti, kako se plameni nevarno približujejo letalu, ki je imelo v tistem trenutku že poln rezervoar goriva.
Eden od potnikov je za Globo povedal, da so potniki že sedeli, ko so prejeli obvestilo o nujni evakuaciji. "Nekateri niso povsem razumeli, kaj se dogaja, in so skušali še pobrati svojo prtljago," je dejal.
Potniki so bili po incidentu premeščeni na druge lete.
