Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Letalo čakalo na odhod, ko je zagorel trak za prtljago

Sao Paolo, 05. 12. 2025 12.21 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
0

Na letališču Guarulhos v brazilskem velemestu Sao Paolo so evakuirali 180 potnikov z Airbusa A320 letalske družbe LATAM, potem ko je pod letalom zagorel trak za prtljago.

Letalo družbe LATAM se je pripravljalo na odhod v Porto Alegre, ko je pod letalom nenadoma izbruhnil požar. Po poročanju brazilskega portala Globo naj bi zagorel trak za prtljago.

Posadka je nemudoma sprožila evakuacijo. "Dim, ki je nastal ob požaru, je sprožil varnostne protokole. Potnike je posadka evakuirala po napihljivi klančini," so pojasnili v letalski družbi.

Med evakuacijo ni bil poškodovan noben potnik. Oprema, ki je zagorela, sicer pripada zunanjemu podjetju. Na posnetkih, ki so se razširili po družbenih omrežjih, je videti, kako se plameni nevarno približujejo letalu, ki je imelo v tistem trenutku že poln rezervoar goriva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Eden od potnikov je za Globo povedal, da so potniki že sedeli, ko so prejeli obvestilo o nujni evakuaciji. "Nekateri niso povsem razumeli, kaj se dogaja, in so skušali še pobrati svojo prtljago," je dejal.

Potniki so bili po incidentu premeščeni na druge lete.

brazilija letalo požar
Naslednji članek

V hudem mrazu na gori zapustil dekle, ki je nato umrla

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385