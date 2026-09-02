USS Abraham Lincoln po več kot 270 dneh na morju priplula na Tajsko

Letalonosilka je iz Kalifornije odplula novembra 2025, sprva z nalogo v Južnokitajskem morju, nato pa so jo preusmerili na Bližnji vzhod. Tam je sodelovala v okviru ameriških vojaških operacij, povezanih z vojno proti Iranu. V zadnjih mesecih so mediji poročali o vse slabših razmerah na ladji in težavah z duševnim zdravjem članov posadke, vključno s poskusi samomora. Razmere so povzročile kritike politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovega delovanja na Bližnjem vzhodu.

Mesto Pattaya FOTO: AP

Ob prihodu ladje v pristanišče so v okolici vzpostavili okrepljeno varnost. Mornarji in marinci bodo v Pattayo odhajali v skupinah po približno 50 ljudi, mesto pa je zaradi njihovega prihoda sprejelo dodatne varnostne ukrepe, poroča The Guardian.

Pattaya ima dolgo zgodovino povezav z ameriško vojsko. Iz nekoč mirne ribiške vasice se je med vietnamsko vojno zaradi prihoda ameriških vojakov v približno 15 letih razvila v pomembno središče nočnega življenja in zabave ter eno najbolj znanih destinacij spolnega turizma. Čeprav so ameriške sile sredi 70. let zapustile Tajsko, se je tamkajšnja industrija nadalje razvijala, danes pa mesto poleg plaž in turizma privablja tudi številne evropske, kitajske in ruske obiskovalce.

Mesto Pattaya FOTO: AP