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USS Abraham Lincoln po več kot 270 dneh na morju priplula na Tajsko

Pattaya, 02. 09. 2026 08.26 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
L.M.
Mesto Pattaya

Ameriška letalonosilka USS Abraham Lincoln, ki je bila več mesecev v središču pozornosti zaradi razmer na krovu, je po več kot 270 dneh na morju priplula v tajsko pristanišče Laem Chabang. Na krovu je okoli 5000 članov posadke, ki bodo v prihodnjih dneh obiskali turistično mesto Pattaya. Mesto je že desetletja znano po živahnem nočnem življenju in spolnem turizmu, zato so oblasti pred prihodom ameriških vojakov še dodatno poostrile varnostni nadzor.

Letalonosilka je iz Kalifornije odplula novembra 2025, sprva z nalogo v Južnokitajskem morju, nato pa so jo preusmerili na Bližnji vzhod. Tam je sodelovala v okviru ameriških vojaških operacij, povezanih z vojno proti Iranu.

V zadnjih mesecih so mediji poročali o vse slabših razmerah na ladji in težavah z duševnim zdravjem članov posadke, vključno s poskusi samomora. Razmere so povzročile kritike politike ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovega delovanja na Bližnjem vzhodu.

Mesto Pattaya
Mesto Pattaya
FOTO: AP

Ob prihodu ladje v pristanišče so v okolici vzpostavili okrepljeno varnost. Mornarji in marinci bodo v Pattayo odhajali v skupinah po približno 50 ljudi, mesto pa je zaradi njihovega prihoda sprejelo dodatne varnostne ukrepe, poroča The Guardian.

Preberi še Po več kot 270 dneh na morju ameriški mornarji prihajajo v Pattayo

Pattaya ima dolgo zgodovino povezav z ameriško vojsko. Iz nekoč mirne ribiške vasice se je med vietnamsko vojno zaradi prihoda ameriških vojakov v približno 15 letih razvila v pomembno središče nočnega življenja in zabave ter eno najbolj znanih destinacij spolnega turizma. Čeprav so ameriške sile sredi 70. let zapustile Tajsko, se je tamkajšnja industrija nadalje razvijala, danes pa mesto poleg plaž in turizma privablja tudi številne evropske, kitajske in ruske obiskovalce.

Mesto Pattaya
Mesto Pattaya
FOTO: AP

Tajske oblasti so pred prihodom ameriških vojakov okrepile nadzor. Policija je teden dni pred prihodom letalonosilke na obalni promenadi zaradi ponujanja spolnih storitev aretirala 25 žensk. Župan Pattaye Poramase Ngampiches je sicer zanikal, da bi bil ukrep neposredno povezan s prihodom ameriških vojakov.

Mesto je za mornarje organiziralo avtobusni prevoz med pristaniščem in Pattayo. Oblasti so jim svetovale, naj se izogibajo vožnji z vodnimi skuterji in uživanju konoplje, hkrati pa jih spodbujajo k obisku nakupovalnih središč, verskih znamenitosti in drugih turističnih točk. Letalonosilka naj bi Tajsko zapustila v nedeljo.

USS Abraham Lincoln letalonosilka Tajska Pattaya ameriška vojska

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KOMENTARJI2

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MAGAvojc
02. 09. 2026 09.30
so šli na ku*ve, da še mal dodatno zbolijo
Odgovori
0 0
N0EL
02. 09. 2026 09.29
Ladyboys vas pričakujejo in pozdravljajo! 🤭
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0 0
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