Letalonosilka Gerald Ford doma po najdaljši napotitvi od vietnamske vojne

Ob vplutju v pristanišče Norfolk v Virginiji je največjo letalonosilko na svetu pozdravil obrambni minister Pete Hegseth, je na omrežju X sporočila ameriška vojska.

Med tokratno napotitvijo je ladja med drugim sodelovala v operacijah na Karibih, kjer so ameriške sile izvedle napade na domnevne ladje za tihotapljenje drog, prestrezale sankcionirane tankerje in zajele venezuelskega predsednika Nicolasa Madura.

Nato so jo poslali na Bližnji vzhod, kjer je sodelovala v bojnih operacijah v vojni proti Iranu.

Med napotitvijo je na letalonosilki 12. marca izbruhnil požar, v katerem sta bila poškodovana dva mornarja, uničenih pa je bilo tudi približno 100 postelj, zato je potrebovala daljše popravilo in so jo umaknili iz bojnih operacij.

V začetku aprila je največja vojaška ladja na svetu priplula tudi v hrvaško pristanišče Split, kjer je na vzdrževanju ostala nekaj dni.