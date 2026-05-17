Tujina

Letalonosilka Gerald Ford doma po najdaljši napotitvi od vietnamske vojne

Washington, 17. 05. 2026 20.20 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
STA K.H.
Vrnitev letalonosilke Gerald Ford

Ameriška letalonosilka USS Gerald Ford se je v soboto po 326 dneh vrnila v Združene države Amerike, so sporočili iz Pentagona. To je bila sicer najdaljša napotitev ameriške udarne skupine letalonosilk od vietnamske vojne.

Ob vplutju v pristanišče Norfolk v Virginiji je največjo letalonosilko na svetu pozdravil obrambni minister Pete Hegseth, je na omrežju X sporočila ameriška vojska.

Med tokratno napotitvijo je ladja med drugim sodelovala v operacijah na Karibih, kjer so ameriške sile izvedle napade na domnevne ladje za tihotapljenje drog, prestrezale sankcionirane tankerje in zajele venezuelskega predsednika Nicolasa Madura.

Nato so jo poslali na Bližnji vzhod, kjer je sodelovala v bojnih operacijah v vojni proti Iranu.

Med napotitvijo je na letalonosilki 12. marca izbruhnil požar, v katerem sta bila poškodovana dva mornarja, uničenih pa je bilo tudi približno 100 postelj, zato je potrebovala daljše popravilo in so jo umaknili iz bojnih operacij.

V začetku aprila je največja vojaška ladja na svetu priplula tudi v hrvaško pristanišče Split, kjer je na vzdrževanju ostala nekaj dni.

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Petur
17. 05. 2026 21.53
rešili so jo z izgovorom da vojaki hočejo domov..
Odgovori
0 0
Podlesničar
17. 05. 2026 20.42
A imajo samo eno ali so vse ostale za odpis? 🤣
Odgovori
+0
2 2
Pig Brother
17. 05. 2026 21.34
Ta je zdrobila pol irana...nevem kaj bi blo tle za odpisat...iran se 100 let ne bo pobrau
Odgovori
+0
1 1
Operacija Juriš
17. 05. 2026 20.40
Ja in. Škoda, ker ni postala hotel za ribe.
Odgovori
+8
10 2
