Letalonosilka Šandong med 19 ladjami, ki so jih poslali k Tajvanu

Kitajska je do danes zjutraj po lokalnem času v 24 urah v okolico Tajvana poslala 19 vojaških ladij, med njimi tudi letalonosilko Šandong, je po navedbah AFP sporočilo tajvansko obrambno ministrstvo. To je največ od maja lani, ko so v okolici otoka opazili 27 kitajskih vojaških plovil. Šandong je prva letalonosilka v celoti domače kitajske proizvodnje.

"Vaje vključujejo preizkuse patrulj za bojno pripravljenost na morju in zraku, (...) napadov na pomorske in kopenske cilje ter blokad ključnih območij in morskih poti," je povedal polkovnik Shi Yi, tiskovni predstavnik vzhodnega poveljstva kitajske vojske.