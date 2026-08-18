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Hude stiske na (še eni) letalonosilki: premalo hrane, črne misli?

18. 08. 2026 17.34 pred 25 minutami 3 min branja 9

Avtor:
T.H.
Stiske mornarjev na letalonosilki USS Abraham Lincoln

Ameriška letalonosilka George Washington pluje na Bližnji vzhod, da bi tam (končno) zamenjala USS Abraham Lincoln, na kateri je več tisoč mornarjev med podaljšano devetmesečno napotitvijo obupovalo zaradi pomanjkanja hrane in težkih razmer. Ameriški mediji so poročali celo, da naj bi zaradi razmer več mornarjev že poskušalo skočiti v morje, demokrati pa so zahtevali preiskavo razmer.

Analiza BBC-ja je pokazala, da bi lahko USS George Washington, ki je bila v četrtek blizu Malezije, v regijo prispela v približno devetih dneh, torej še ta teden.

Letalonosilka USS Abraham Lincoln je iz San Diega v Kaliforniji izplula 21. novembra lani, odpravila se je na misijo v Južnokitajskem morju, nato pa je bila zaradi ameriško-izraelskih napadov na Iran konec februarja letos preusmerjena še na Bližnji vzhod.

Letalonosilka USS Abraham Lincoln
Letalonosilka USS Abraham Lincoln
FOTO: AP

Od takrat so se razširila poročila o pomanjkanju zalog na ladji, onesnaženi vodi in težavah z vodovodom, poslabšanju duševnega zdravja posadke, varnostnih pomislekih na palubi in drugih težavah, s katerimi naj bi se soočala posadka, ki šteje več tisoč ljudi.

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Po poročanju nekaterih medijev, med njimi specializiranih vojaških časnikov Navy Times ter Stars and Stripes, naj bi zaradi razmer več mornarjev že poskušalo skočiti v morje. Na alarmantne razmere in domnevne poskuse samomorov naj bi vodstvo ameriške mornarice opozorili tudi svojci članov posadke.

Stiske mornarjev na letalonosilki USS Abraham Lincoln
Stiske mornarjev na letalonosilki USS Abraham Lincoln
FOTO: AP

Na kopno niso stopili že več kot 200 dni

Demokratski člani ameriškega senata so v sredo od obrambnega ministra ZDA Petea Hegsetha zahtevali pojasnila v zvezi z razmerami na krovu letalonosilke, vključene v ameriško vojno proti Iranu, ki je "na misiji že več kot 250 dni", njena posadka pa na kopno ni stopila "že več kot 200 dni" in je tako "postavila rekord v številu zaporednih dni na morju".

Način, na katerega predsednik ZDA Donald Trump obravnava pripadnike oboroženih sil ZDA ob izvajanju te nezakonite vojne, ni le odvraten, ampak tudi nevaren, je na Twitterju očital senator iz Arizone Ruben Gallego.

Trump je nato zanikal, da bi družinski člani bili zaskrbljeni za dobrobit svojih sorodnikov, in zavrnil možnost, da je bila napotitev predolga: "Ni niti približno dovolj dolga," je v petek po poročanju BBC zatrdil novinarjem.

Pista sredi morja
Pista sredi morja
FOTO: AP

Potrdil pa je, da bo Lincolna nadomestila druga ladja, čeprav je ni imenoval. Da gre za Georga Washingtona, je nato poročal CBS News, ki se je skliceval na ameriškega uradnika. Podatki o sledenju, ki jih je zbral BBC Verify, kažejo, da bi omenjena letalonosilka s svojo zadnjo zabeleženo hitrostjo dosegla pristanišče Duqm v Omanu, približno 800 kilometrov od obale Irana, še ta konec tedna.

Ko bo USS George Washington prispela na Bližnji vzhod, bo tretja letalonosilka na tem območju - tam je tudi USS George H.W. Bush.

Hujšanje, izčrpanost, celo najbolj črne misli?

Po izplutju iz San Diega se je USS Abraham Lincoln na kratko ustavil še v Guamu, od takrat pa je na morju. Prvotna predvidena misija bi se sicer morala končati že maja.

Misija, ki bi se morala končati že maja, še traja
Misija, ki bi se morala končati že maja, še traja
FOTO: AP

Jefferson Kelly, čigar sin Jackson je na tej letalonosilki, je za CBS povedal, da je po skoraj devetih mesecih na morju postal zaskrbljen. Napotitve običajno trajajo približno šest mesecev.

V intervjuju za BBC pa je sorodnik mornarja na tej ladji trdil, da je njihov družinski član od izplutja ladje izgubil 29 kg ter da je zaradi nenehnega hrupa letal in vibracij ladje trpel zaradi izčrpanosti.

Oseba, ki je zaradi bojazni pred povračilnimi ukrepi želela ostati anonimna, je povedala, da je njen sorodnik potrdil, da so mornarji poskušali skočiti z ladje.

Ameriška vojska najhujše stiske zanika
Ameriška vojska najhujše stiske zanika
FOTO: AP

Ameriška mornarica je medtem zanikala kakršno koli povečanje samomorilnega vedenja na USS Abraham Lincoln, vendar je priznala, da je bila oskrba med vojno z Iranom "motena zaradi bojnih dejanj".

Po poteh Forda

USS Abraham Lincoln je še ena ameriška letalonosilka, ki se je znašla v podobnih težavah. Na začetku letošnjega leta smo poročali o razmerah na USS Gerald Ford, ki je bila na neprekinjeni misiji od lanskega poletja. Poleg psihološkega bremena zaradi odsotnosti od doma in zmanjšanega stika z družinami se kopičijo tudi tehnične težave na ladji, ki so vplivale na kakovost življenja mornarjev.

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KOMENTARJI9

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Palar
18. 08. 2026 18.03
Ladja mučencev, že videno stoletja nazaj, manjka samo še upor
Odgovori
0 0
myomy
18. 08. 2026 18.01
Kako zlagana je demokracija kot politični sistem kaže že sam podatek, da niti en sam predsednik katerekoli zahodne države ne doseže niti 40 % podpore volivcev, kaj šele nad 50, kar bi vsaj v teoriji pomenilo vladavino ljudstva (demos - ljudstvo, kratein - vladati = demokracija).
Odgovori
0 0
Robert S.
18. 08. 2026 17.55
levičarska propaganda
Odgovori
-3
0 3
street45
18. 08. 2026 17.54
Trump se hvali kako je izboljšal vojsko a v resnici še nikoli ni bilo slabše. Noben jih ne bo še dolgo resno jemal.
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+3
3 0
cekinar
18. 08. 2026 17.52
ma trenutno najnižji "support" (manj,ko 29%) med vsemi US predsedniki doslej od l.1776 po anketah prebivalcev.mislim ,da povprečje v tem mandatu tudi pri dnu.
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+6
6 0
NeXadileC
18. 08. 2026 17.47
Kdo slabi ametiško vojsko?
Odgovori
+1
1 0
devlon
18. 08. 2026 17.45
A to so zeleli biti topgun moski.. zdaj pa ze mamina kikla manjka?
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+0
1 1
cekinar
18. 08. 2026 17.43
tale oranžni model bo ves svet spravil nazaj v ledeno dobo.
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+7
7 0
cekinar
18. 08. 2026 17.44
mislim kameno,..😀.
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+5
5 0
bibaleze
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