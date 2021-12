Letalska družba American Airlines ne bo več letela med Filadelfijo in Dubrovnikom

Kot poročajo hrvaški mediji, so iz letalske družbe American Airlines sporočili, da naslednjo turistično poletno sezono ne bodo znova vzpostavili letalske povezave med Filadelfijo in Dubrovnikom. Prevoznik bi se naj leta 2022 vrnil na Hrvaško z dodatnimi leti, a je načrte zaradi pandemije koronavirusa, opustil, poroča Index.hr.

Letalski prevoznik bo sicer prekinil povezave še s Prago, Edinburghom, Shannonom in Hong Kongom. Kot so pojasnili v letalski družbi, jim Boeing ne zmore dostaviti 13 naročenih letal, ki bi morali dopolniti floto družbe do zime. Brez njih pa, kot pravijo, preprosto ne morejo leteti v obsegu, kot so to načrtovali leta 2019.