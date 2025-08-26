Letalska družba: močnejši potniki morajo kupiti dve vozovnici

Letalska družba Southwes Airlines bo kmalu od potnikov, ki se ne morejo stlačiti med naslone za roke svojih sedežev, zahtevala, da vnaprej plačajo za dodaten sedež, poroča AP. Novo pravilo začne veljati 27. januarja.
Doslej je na letalih te družbe veljalo, da si lahko vsi potniki po vkrcanju sami izberejo sedež, odslej pa bodo ti avtomatično dodeljeni pred letom. Trenutno so lahko močnejši potniki plačali vnaprej za dodaten sedež z možnostjo kasnejšega vračila denarja ali zahtevali brezplačen dodaten sedež na letališču tik pred poletom. V skladu z novo politiko letalske družbe bo vračilo denarja še vedno mogoče, vendar ni več zagotovljeno.
Letalska družba je namreč sporočila, da posodablja nekatere svoje politike. Da bi zagotovili prostor, strankam, ki so prej uveljavljale politiko dodatnih sedežev, svetujejo, da enega kupijo ob rezervaciji. Pojasnili so, da bodo še naprej vračal kupnine za drugo vozovnico, če let ob odhodu ni v celoti rezerviran in sta bili obe vozovnici kupljeni v istem cenovnem razredu.
Potnik mora zahtevati vračilo kupnine v 90 dneh pred letom. Če potnik, ki potrebuje dodaten sedež, tega ne kupi vnaprej, nova politika od njega zahteva, da ga kupi na letališču. Če je let poln, bo potnik premeščen na drug let, so še pojasnili.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.