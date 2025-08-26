Svetli način
Tujina

Letalska družba: močnejši potniki morajo kupiti dve vozovnici

Washington , 26. 08. 2025 17.16 | Posodobljeno pred 16 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
7

Ameriška letalska družba Southwest Airlines, ki je bila znana po tem, da je bila prijazna do močnejših potnikov, spreminja pravila. Odslej bodo morali debelejši potniki pred letom rezervirati kar dve vozovnici. In če jim je doslej letalska družba povrnila stroške za drugi sedež, temu ne bo več avtomatično tako. Če pa bo letalo prezasedeno, bodo morali, če potrebujejo dva sedeža, čakati na drugo.

Letalska družba Southwes Airlines bo kmalu od potnikov, ki se ne morejo stlačiti med naslone za roke svojih sedežev, zahtevala, da vnaprej plačajo za dodaten sedež, poroča AP. Novo pravilo začne veljati 27. januarja. 

Doslej je na letalih te družbe veljalo, da si lahko vsi potniki po vkrcanju sami izberejo sedež, odslej pa bodo ti avtomatično dodeljeni pred letom. Trenutno so lahko močnejši potniki plačali vnaprej za dodaten sedež z možnostjo kasnejšega vračila denarja ali zahtevali brezplačen dodaten sedež na letališču tik pred poletom. V skladu z novo politiko letalske družbe bo vračilo denarja še vedno mogoče, vendar ni več zagotovljeno. 

Southwest
Southwest FOTO: AP

Letalska družba je namreč sporočila, da posodablja nekatere svoje politike. Da bi zagotovili prostor, strankam, ki so prej uveljavljale politiko dodatnih sedežev, svetujejo, da enega kupijo ob rezervaciji. Pojasnili so, da bodo še naprej vračal kupnine za drugo vozovnico, če let ob odhodu ni v celoti rezerviran in sta bili obe vozovnici kupljeni v istem cenovnem razredu.

Potnik mora zahtevati vračilo kupnine v 90 dneh pred letom. Če potnik, ki potrebuje dodaten sedež, tega ne kupi vnaprej, nova politika od njega zahteva, da ga kupi na letališču. Če je let poln, bo potnik premeščen na drug let, so še pojasnili. 

letalo debelost
KOMENTARJI (7)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
grumf
26. 08. 2025 17.35
Hehe, potnik se bo najbrž moral pri boardingu vsest na testni stol, da se bo izmerila širina tazadnje.
ODGOVORI
0 0
ata_jez
26. 08. 2025 17.34
Kolk bo to heca, če jim ne dodelijo dveh sedežev, ki so skupaj. 🤣
ODGOVORI
0 0
SaAbERO
26. 08. 2025 17.34
Beseda "debel" je bolj primerna. Ker lahko je močen in suh, ker ima večjo mišično maso.
ODGOVORI
0 0
zajfa
26. 08. 2025 17.34
hahahaha, ja, en paket safalad na dan manj, pa bo ...
ODGOVORI
0 0
hegel
26. 08. 2025 17.33
in kje je meja med močnejšim in normalnem?
ODGOVORI
0 0
Emtisunce
26. 08. 2025 17.28
+0
Šibkejši pa le 1/2, he,he,he, ... .
ODGOVORI
1 1
