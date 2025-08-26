Letalska družba: močnejši potniki morajo kupiti dve vozovnici

Letalska družba Southwes Airlines bo kmalu od potnikov, ki se ne morejo stlačiti med naslone za roke svojih sedežev, zahtevala, da vnaprej plačajo za dodaten sedež, poroča AP. Novo pravilo začne veljati 27. januarja.

Doslej je na letalih te družbe veljalo, da si lahko vsi potniki po vkrcanju sami izberejo sedež, odslej pa bodo ti avtomatično dodeljeni pred letom. Trenutno so lahko močnejši potniki plačali vnaprej za dodaten sedež z možnostjo kasnejšega vračila denarja ali zahtevali brezplačen dodaten sedež na letališču tik pred poletom. V skladu z novo politiko letalske družbe bo vračilo denarja še vedno mogoče, vendar ni več zagotovljeno.