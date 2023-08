Letalska družba na ameriškem letališču izgubila potničino psičko Maio

A ob prihodu v Atlanto so jo mejne enote obvestile, da ne izpolnjuje zahtev za turistični vizum, zato so ga preklicali in ji povedali, da se bo morala z naslednjim letom vrniti domov, poroča CNN. Ugotovili so, da je njen povratek mogoč šele dan kasneje, zato bi morala Rodriguezova prenočiti v centru za pridržanje, kamor pa psička ne sme. "Poklicali so agenta Delte, ki mi je vzel Maio," je povedala turistka iz Dominikanske republike.

Ob pristanku v Punta Cani je oddala poročilo, njena mama pa je medtem odšla v Santo Domingo, če bi psa slučajno v tem času prepeljali v dominikansko prestolnico, ne da bi kogar koli obvestili. A kosmatinke tam ni bilo. "Klicala sem Delto, letališče v Atlanti, celo San Francisco. Vložila sem vse možne zahtevke. Poklicala sem vsa zavetišča in veterinarske ordinacije v Atlanti. Dva dni sem bila v agoniji in brez odgovora," je pojasnila Rodriguezova.

Uro kasneje so jo prestavili na drug let, kar je ni motilo. Menila je, da je prišlo do zmede in da bodo tudi Maio prestavili na naslednji let. Toda tudi takrat se psička ni pojavila, mejni agenti pa so Rodriguezovi dejali, da brez vizuma v ZDA ne more ostati več kot 24 ur. Zato se je tokrat morala vkrcati na let, pa čeprav brez hišnega ljubljenčka.

Naslednji dan bi morala v domovino poleteti ob 10.20 zjutraj, mejno osebje pa ji je povedalo, da jo bodo slabi dve uri prej odpeljali do psičke. Tja so prispeli, ko so se potniki že vkrcavali na letalo, pripoveduje Rodriguezova, a Maie pri vratih, kjer bi jo morala čakati, ni bilo. Menedžer ji je dejal, da bi morala biti psička nekje v ustanovi in da jo iščejo, ona pa naj gre kar na letalo, opiše lastnica izgubljenega hišnega ljubljenčka. "Začela sem paničariti," prizna, na letalo se ni želela vkrcati.

Dva dni po izgubi psičke jo je poklical predstavnik Delte v Santo Domingu. "Rekel je, da so jo na letalo prepeljali po vzletno-pristajalni stezi, ko je osebje odprlo njen zabojnik. Maia pa je skočila iz avta in pobegnila na sredino steze," je povedala za CNN. Letala so medtem vzletala in pristajala, psičko pa so lovili po stezi. "To je vse, kar vem."

Ker so Rodriguezovi na letališču v Atlanti preklicali ameriški vizum, tudi takrat ni mogla odleteti v ZDA, da bi poiskala svojega psa. Namesto nje je tako 24. avgusta, šest dni po prvotnem incidentu, tja odpotovala njena mama. "Pokazali so ji posnetke in opravili ogled, vendar pa mi je dejala, da ni nobene sledi." Možnost sicer ostaja, da se psička skriva na letališču, a je to zelo veliko območje, na katerem bi se lahko skrila.

Psička je sicer čipirana, zato so o izgubljeni živali obvestili tudi vsa zavetišča za živali in veterinarja v okrožju ter jim poslali fotografije psičke. "Če bi jo kdo našel, bi jo odpeljali v zavetišče. Najverjetneje je torej, da je še vedno tam in se skriva," meni.

Dogodek so za CNN potrdili tudi v letalski družbi, v kateri so zatrdili, da si prizadevajo najti izgubljenega hišnega ljubljenčka.