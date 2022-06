Letalska industrija sprva množično odpuščala, zdaj mrzlično išče delavce

Dolgim vrstam in odpovedim na britanskih letališčih ni videti konca. Londonski Luton komaj požira potnike, ki nestrpno in nervozno pogledujejo na mobilne telefone. Da so njegov let odpovedali, je Peter iz Manchestra izvedel tik pred zdajci. Namenjen je bil v Pariz na prijateljev pogreb.

"Rekli so mi, da mi bodo dali denar in naj se sam potem ukvarjam s tem. Nihče ti ne pomaga poiskati nadomestnega leta, prepuščen si samemu sebi, vsakdo se je moral znajti po svoje," pripoveduje potnik Peter.

Aaron bi moral Združeno kraljestvo zastopati na namiznoteniškem turnirju v Črni gori. Skupaj z desetimi moštvenimi kolegi so ostali v Londonu, ker so jim let odpovedali le nekaj ur pred odhodom. "V moji ekipi je veliko igralcev, ki so potrebovali to tekmovanje. Potrebujejo točke, da bi lahko igrali na svetovnem prvenstvu. Na leto moraš odigrati določeno število turnirjev."

Po večdnevnem kaosu so se politiki sestali z vodilnimi v letalski industriji, da bi našli rešitev. Pri iskanju krivca pa s prstom kažejo drug na drugega.

"Jasno je, da gre za pomanjkanje priprav na ponovni porast povpraševanja dopustnikov," meni podpredsednik britanske vlade Dominic Raab.