Identificirali 141 žrtev in odredili izredni pregled vseh letalskih prevoznikov

Vršilec dolžnosti predsednika Choi Sang-mok je prosil preiskovalce nesreče, naj svoje ugotovitve nemudoma razkrijejo žalujočim družinam.

Zahteva o izrednem nadzoru je sledila še drugemu incidentu letala družbe Jeju Air, ki je moralo v ponedeljek zaradi neznane težave s pristajalnim sistemom obrniti nazaj v Seul. Šlo je za enak model letala, Boeing 737-800, kot je bilo udeleženo v nedeljski nesreči. Tudi takrat naj sistemi podvozja, ki zagotavljajo varno vzletanje in pristajanje ter blažijo udarce, ne bi delovali pravilno. Načrtujejo tudi ločen pregled vseh letal Boeing 737-800.

Boeing je sicer sporočil, da so v stiku z letalsko družbo in da so pripravljeni pomagati.

Umrlo 179 potnikov

Na letu 7C2216 je bilo 181 potnikov, umrlo jih je 179, dva sta bila državljana Tajske, ostali naj bi bili Južnokorejci. Žrtve so stare od tri do 78 let, večina jih je bila starih 40, 50 in 60 let. Kmalu po nesreči so našli tudi obe črni skrinjici.

Doslej so z analizo DNK in odvzemom prstnih odtisov identificirali 141 žrtev, osebne predmete pokojnikov pa so pobirali tudi po pristajalni stezi, kjer so bili raztreseni. Družine žrtev so noč preživele na letališču v posebnih šotorih.