Letalska nesreča v Louisiani zahtevala najmanj pet življenj

Med nesrečo je bila poškodovana še ena oseba, ki je bila na parkirišču in je v kritičnem stanju. Dve osebi iz pošte, ki ji je po eksploziji zaradi pristanka letala razbilo vsa okna, pa se zdravita zaradi vdihavanja dima. Reševalci so poleg pošte evakuirali tudi trgovino Walmart, okrog 200 odjemalcev v okolici pa je ostalo brez elektrike.

Lokalni mediji v Louisiani poročajo, da preiskava o vzrokih nesreče še poteka. Letalo je vzletelo in doseglo le kakšnih 120 metrov višine, nakar se je nekaj zgodilo in pilot je poskušal zasilno pristati. Letalo je med zasilnim pristankom zadelo ob žice električnega daljnovoda ter treščilo na parkirišče pri ameriški pošti in veletrgovini.

Na Havajih pogrešajo še eno osebo

Reševalci na Havajih so, po poročanju ameriških medijev, pozno v petek našli šest trupel potnikov s pogrešanega turističnega helikopterja s katerim so izgubili stik v četrtek zjutraj po krajevnem času. Pogrešajo še eno osebo. Razbitine helikopterja so odkrili na goratem območju vzhodne strani otoka Kauai. Na helikopterju je bilo šest potnikov, med njimi dva otroka in pilot.