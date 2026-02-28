Letalske družbe odpovedujejo lete v Izrael in druge države Bližnjega vzhoda

Kot so danes sporočili iz Lufthanse, matična družba in njene podružnice glede na trenutne razmere na Bližnjem vzhodu do nedelje odpovedujejo tudi povezave z Dubajem in Abu Dabijem.

Današnje lete v in iz Tel Aviva ter Bejruta je odpovedal tudi francoski letalski prevoznik Air France, nizozemska letalska družba KLM pa je odpovedala let iz Amsterdama v Tel Aviv.