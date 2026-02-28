Letalske družbe odpovedujejo lete v Izrael in druge države Bližnjega vzhoda

Kot so danes sporočili iz Lufthanse, matična družba in njene podružnice glede na trenutne razmere na Bližnjem vzhodu do nedelje odpovedujejo tudi povezave z Dubajem in Abu Dabijem.
Današnje lete v in iz Tel Aviva ter Bejruta je odpovedal tudi francoski letalski prevoznik Air France, nizozemska letalska družba KLM pa je odpovedala let iz Amsterdama v Tel Aviv.
Prav tako do 7. marca v in iz Izraela, Dubaja, Abu Dabija in Jordanije ne bodo letela letala madžarskega nizkocenovnega prevoznika Wizzair.
V družbi so pojasnili, da pozorno spremljajo razvoj dogodkov ter so v stalnem stiku z lokalnimi in mednarodnimi oblastmi, agencijami za varnost zračnega prometa, varnostnimi organi in pristojnimi državnimi institucijami.
Današnji let v Tel Aviv je odpovedala tudi španska Iberia Express.
ZDA in Izrael so danes sprožile obsežno vojaško operacijo v Iranu. Iran je na napad že odgovoril ter izstrelil rakete proti Izraelu in ameriškim vojaškim bazam v regiji.