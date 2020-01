Letalske družbe se po napadih izogibajo zračnemu prostoru Iraka in Irana

Zaradi trenutne nestabilnosti na Bližnjem vzhodu so se številne svetovne letalske družbe odločile, da svoja letala preusmerijo proč od iranskega in iraškega zračnega prostora. Za tovrstni ukrep so se odločili med drugim v Turkish Airlines, Singapore Airlines, Air France in KLM. Emirates, Etihad in Qatar Airways na drugi strani niso sprejeli dodatnih ukrepov, njihovi poleti pa potekajo po običajni poti.

Potem ko je Iran z balističnimi raketami včeraj napadel ameriški vojaški bazi v Iraku, v Iranu pa je le nekaj ur kasneje strmoglavilo ukrajinsko letalo, je ameriška zvezna letalska agencija ameriškim komercialnim prevoznikom prepovedala letenje nad Iranom, Irakom ter vodami v bližini Perzijskega in Omanskega zaliva. Za podoben ukrep so se kasneje odločili v večini ostalih svetovnih letalskih prevoznikov. Turkish Airlines je v sredo začasno suspendiral lete v Irak in Iran. Kot vzrok je navedel napetosti med Iranom in ZDA, ukrep pa bo veljal do četrtka do 21. ure po lokalnem času. Turški prevoznik se prav tako izogiba zračnemu prostoru omenjenih držav.

Bralec nam je poslal fotografijo leta Turkish Airlines iz Istanbula na Maldive. FOTO: Bralec

Zaradi nestabilnih razmer je polete v Irak odpovedala tudi nemška letalska družba Lufthansa. A kasneje so dodali, da bo njihovo letalo v četrtek vendarle poletelo v Teheran, saj je letališče odprto. Tudi letalo Austrian Airlines bo danes odletelo v iransko prestolnico, a s kar šesturno zamudo. Lufthansa pa je odpovedala sobotni let v Erbil na severu Iraka.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Air France in nizozemski KLM sta v skupni izjavi sporočila, da do nadaljnjega njihova letala ne bodo letela nad Irakom in Iranom. Podobno odločitev so sprejeli pri Air Canada, Malaysia Airlines, poljskem LOT, Singapore Airlines, Swiss in avstralskem Qantasu. Slednji so sporočili, da se bodo pri letu med Perthom in Londonom izogibali iranskemu in iraškemu zračnemu prostoru, posledično pa bo na letalu manj potnikov, da bi potovali z dovolj veliko količino goriva. Že tako dolg let med Avstralijo in Veliko Britanijo se bo tako podaljšal za približno 50 minut.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ruska zvezna letalska agencija je prav tako podala priporočila ruskim prevoznikom, naj se izogibajo iranskemu in iraškemu zračnemu prostoru. Medtem svojih letov ne nameravajo preusmerjati v Etihadu in Emiratesu, družbah s sedežem v Združenih arabskih emiratih in v Qatar Airways iz Katarja.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Emirates je sicer včeraj in danes odpovedal let v iraško prestolnico Bagdad. Qatar je na drugi strani pojasnil, da letov za zdaj ne bodo preusmerjali. Uporaba iraškega in iranskega zračnega prostora je za Qatar še posebej dragocena, saj ima katarski prevoznik od leta 2017 zaradi spora s sosedami prepoved letenja nad Savdsko Arabijo, Združenimi arabskimi emirati in Bahrajnom.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke