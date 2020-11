Letalske družbe se pospešeno pripravljajo na prevoz cepiv

Tekma za cepivo se stopnjuje. Ameriško-nemški dvojec, Pfizer in BioNTech, ki je razvil 95-odstotno učinkovito cepivo proti covidu-19, je pri Ameriški agenciji za zdravila zaprosil za odobritev uporabe cepiva v nujnih primerih. Na voljo bi lahko bilo že pred koncem leta, toda največji zalogaj ostajata logistika in prevoz občutljivega cepiva po svetu. Pripravljeni smo, zagotavljajo pri nemški Lufthansi, tudi na bruseljskem letališču že pospešeno preizkušajo zmogljivosti za ustrezno oskrbo pošiljk, med drugim suhi led in posebne hladilne kontejnerje.