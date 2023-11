Letalske vozovnice pomotoma za le 1,3 evra: prevoznik jih ne bo razveljavil

Nekatere vozovnice so se prodajale za zgolj 10 do 30 kitajskih juanov oz. od 1,3 do 3,85 evra, medtem ko se začetne cene takšnih poletov teden kasneje gibljejo okoli 400 juanov oz. dobrih 51 evrov, poroča Insider .

Kitajski letalski prevoznik je sporočil, da bo upošteval letalske vozovnice, ki so jih v sredo zvečer med sistemsko napako aplikacije China Southern Airlines potniki uspeli kupiti po izjemno nizki ceni. Novica o nizkocenovnem letu iz mesta Čengdu, ki leži na jugozahodu države, do Pekinga se je kmalu razširila po družbenih omrežjih.

Cena kart je bila tako nizka zaradi sistemske napake na aplikaciji letalske družbe China Southern Airlines, ta pa je vplivala tudi na cene kart družbe na drugih platformah za prodajo vozovnic.

Ni sicer znano, koliko vozovnic je bilo v času napake prodanih in na katere polete je sicer vplivala napaka, a letalska družba od kupoprodajne pogodbe ni odstopila. Na družbenem omrežju je sicer v četrtek sporočila, da so vse karte, ki so bile plačane in izdane v času napake, veljavne in jih lahko stranke uporabijo.

Letalska družba s sedežem v mestu Guangdžou je potnike opozorila še, naj preverijo tudi druge promocije za prihajajoči konec tedna, ko bodo obeležili dan samskih – največji nakupovalni dogodek na Kitajskem, ki bo letos potekal v soboto.

Podobne napake pri cenah letalskih vozovnic so se sicer že zgodile, a vsi kupci niso imeli takšne sreče, da bi njihove karte ostale veljavne. Aprila je tako na primer nekaterim popotnikom pri japonski letalski družbi All Nippon Airways uspelo kupiti povratne vozovnice za zgolj 300 dolarjev oz. dobrih 280 evrov. Gre za karte, ki sicer običajno stanejo 10.000 dolarjev oz. več kot 9000 evrov, šlo pa je za posledico napake pri valuti. Letalska družba je sporočila, da letov, pri katerih je prišlo do napake, ne bo upoštevala, ter da jih bo preklicala in v celoti povrnila denar.