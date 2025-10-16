Letalski prevoznik v primeru udara strele lahko oproščen plačila odškodnine

Potnik, ki bi moral biti na tem letu, je nato v avstrijsko prestolnico prispel z nadomestnim letom z več kot sedemurno zamudo.

Sodba izhaja iz primera, ko je v letalo avstrijske letalske družbe Austrian Airlines, ki je del skupine Lufthansa, tik pred pristankom v romunskem Iasiju udarila strela. Zaradi obveznih varnostnih pregledov, ki so sledili temu izrednemu dogodku, s tem letalom nato ni bilo mogoče opraviti naslednjega leta na Dunaj, kot je bilo načrtovano.

Izvedbo postopka za morebitno odškodnino zaradi te zamude je odstopil družbi AirHelp, ki pred avstrijskimi sodišči od Austrian Airlines zahteva plačilo odškodnine v višini 400 evrov.

Letalska družba meni, da udar strele, ki so mu sledili obvezni varnostni pregledi, pomeni izredne razmere. Poleg tega zagotavlja, da je sprejela vse ustrezne ukrepe za odpravo zamude. Zato naj ji v skladu z uredbo EU o pravicah letalskih potnikov ne bi bilo treba plačati odškodnine.

Avstrijsko sodišče, ki odloča o sporu, se je v zvezi z vprašanjem obrnilo na Sodišče EU, to pa je zdaj presodilo, da udar strele v letalo pomeni izredne razmere, kadar ta udar povzroči obvezne varnostne preglede, zaradi katerih je letalo nato prepozno spet sproščeno v obratovanje.

Sodišče je tako ugotovilo, da zakonodaja EU v pojem izredne razmere vključuje vremenske pogoje, ki niso združljivi z izvedbo leta, med katere spada tudi nevarnost udara strele. Udar strele, po katerem je obvezen varnostni pregled letala, namreč ni neločljivo povezan s sistemom delovanja letala oz. z običajnim opravljanjem dejavnosti letalskega prevoznika, ta pa nanj dejansko ne more vplivati.

Mora pa letalska družba za oprostitev obveznosti plačila odškodnine letalskim potnikom še dokazati, da je sprejela vse ustrezne oz. izvedljive ukrepe za preprečitev izrednih razmer in posledičnih nevšečnosti, kot je velika zamuda pri naslednjem letu. Ta vidik mora zdaj v omenjeni zadevi presoditi avstrijsko sodišče.

Ni pa to edina danes objavljena odločitev osrednjega sodnega organa EU s področja civilnega letalstva. Sodišče je tudi presodilo, da v koncept prtljage z vidika odškodninske odgovornosti sodijo tudi hišni ljubljenčki, ki jih potniki vzamejo s seboj na letalo.

Šlo je za primer potnika, ki je z mamo in njenim psom potoval na letu španskega prevoznika Iberia iz Buenos Airesa v Barcelono. Pes je bil takšne velikosti, da je moral potovati v posebnem potovalnem boksu. Potnik ob prijavi prtljage ni zahteval podpisa posebne izjave o pomenu tega, da prtljaga pride na cilj, med prenosom z izhoda do letala pa je pes pobegnil in ga niso več našli.

Potnik je od Iberie zahteval 5000 evrov odškodnine za nematerialno škodo zaradi izgube ljubljenčka, Iberia pa je pristala zgolj na odškodninsko odgovornost v omejitvah, ki jih zakonodaja predvideva za prijavljeno prtljago.

Špansko sodišče se je za razjasnitev zadeve obrnilo na Sodišče EU, ki je presodilo, da skladno z montrealsko konvencijo hišnih ljubljenčkov ni mogoče opredeliti kot osebe, ampak sodijo v koncept prtljage, zaradi česar lahko potniki v primeru izgube od prevoznika terjajo odškodnino. Tudi v primeru, da potnik ne podpiše posebne izjave o pomenu prtljage zanj, pa lahko ta odškodnina vsebuje tako materialno kot nematerialno škodo.