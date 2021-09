Letalski prevozniki za hitrejšo povrnitev stroškov pri odpovedi letov

Po pogovorih z Evropsko komisijo in nacionalnimi organi za varstvo potrošnikov se je 16 letalskih prevoznikov med drugim zavezalo, da bodo v prihodnje zaradi odpovedanih letov potnikom vrnili denar v sedmih dneh, kot to zahteva evropska zakonodaja. Obenem so se zavezali k boljšemu obveščanju potnikov o njihovih pravicah.

Prizadetim potnikom bodo vavčerje izplačali le, če bodo to izrecno želeli. Večina prevoznikov se je tudi strinjala, da se lahko neuporabljeni vavčerji, ki so jih potniki v začetni fazi pandemije morali sprejeti, povrnejo v denarju, če potniki to želijo.

Kot so zapisali v sporočilu komisije, so v pogovorih sodelovali letalski prevozniki Aegean Airlines, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, TAP, Vueling in Wizz Air.