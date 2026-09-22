Letalski promet na vzhodni obali ZDA po tehničnih težavah znova stekel

Težave so se začele v ponedeljek zjutraj po krajevnem času, ko je odpovedal primarni komunikacijski vod v nadzornem centru Philadelphia TRACON, poroča televizija CBS. Ko so vključili rezervni sistem, so ugotovili, da je bil ta poškodovan v New Jerseyju, je povedal vodja ameriške zvezne uprave za letalski promet (FAA) Bryan Bedford.
Okvara se je zgodila v zelo nerodnem trenutku, saj so v ponedeljek proti New Yorku še vedno leteli številni svetovni voditelji, ki se ta teden udeležujejo splošne razprave ob začetku 81. zasedanja Generalne skupščine ZN.
Med tistimi, ki jih je doletela zamuda po več ur, je bil tudi premier Janez Janša, čigar letalo je bilo v času težav na poti v New York. Diplomatski viri na ZN so sinoči potrdili, da je delegacija z Janšo na čelu srečno pristala v New Yorku, čeprav z več urami zamude.
Delavci pomotoma pretrgali optični kabel
Minister za promet Sean Duffy je zvečer sporočil, da so poškodovane telekomunikacijske povezave popravili in da se letalski promet na severovzhodu ZDA ponovno vzpostavlja. Opozoril je, da bo trajalo še nekaj časa, da se bodo obsežne zamude zmanjšale.
Po Duffyjevih navedbah so delavci železnice Amtrak v New Jerseyju pomotoma pretrgali optični kabel družbe Verizon. Podjetje NJ Transit je pojasnilo, da je gradbena ekipa v ponedeljek zjutraj pri delu na projektu Delco Lead med New Brunswickom in North Brunswickom pretrgala kabel, ki je služil kot rezervna povezava.
Zaradi okvare so bile uvedene omejitve prometa na letališčih Newark, JFK in LaGuardia, prizadeti pa so bili tudi leti po vseh ZDA. Nekatera letala, ki so bila že v zraku, so preusmerili na druga letališča. Lete, namenjene v New York, so večinoma preusmerili v Boston.
Letališče Newark so potem najprej odprli, omejitve na JFK in LaGuardii pa so začeli ukinjati šele zvečer.
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