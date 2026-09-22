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Letalski promet na vzhodni obali ZDA po tehničnih težavah znova stekel

New York, 22. 09. 2026 07.49 pred 18 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA K.H.
Letališče

Na letališčih na severovzhodu ZDA je v ponedeljek zvečer po krajevnem času znova postopoma stekel letalski promet, potem ko so popravili poškodovano telekomunikacijsko povezavo, je sporočil ameriški minister za promet Sean Duffy. Zaradi okvare komunikacijskega sistema po vseh ZDA odpovedali več kot tisoč poletov, več kot 6000 jih je imelo zamudo.

Težave so se začele v ponedeljek zjutraj po krajevnem času, ko je odpovedal primarni komunikacijski vod v nadzornem centru Philadelphia TRACON, poroča televizija CBS. Ko so vključili rezervni sistem, so ugotovili, da je bil ta poškodovan v New Jerseyju, je povedal vodja ameriške zvezne uprave za letalski promet (FAA) Bryan Bedford.

Okvara se je zgodila v zelo nerodnem trenutku, saj so v ponedeljek proti New Yorku še vedno leteli številni svetovni voditelji, ki se ta teden udeležujejo splošne razprave ob začetku 81. zasedanja Generalne skupščine ZN.

Med tistimi, ki jih je doletela zamuda po več ur, je bil tudi premier Janez Janša, čigar letalo je bilo v času težav na poti v New York. Diplomatski viri na ZN so sinoči potrdili, da je delegacija z Janšo na čelu srečno pristala v New Yorku, čeprav z več urami zamude.

Preberi še Zaradi okvare opreme zamude na letališčih na severovzhodu ZDA

Delavci pomotoma pretrgali optični kabel

Minister za promet Sean Duffy je zvečer sporočil, da so poškodovane telekomunikacijske povezave popravili in da se letalski promet na severovzhodu ZDA ponovno vzpostavlja. Opozoril je, da bo trajalo še nekaj časa, da se bodo obsežne zamude zmanjšale.

Po Duffyjevih navedbah so delavci železnice Amtrak v New Jerseyju pomotoma pretrgali optični kabel družbe Verizon. Podjetje NJ Transit je pojasnilo, da je gradbena ekipa v ponedeljek zjutraj pri delu na projektu Delco Lead med New Brunswickom in North Brunswickom pretrgala kabel, ki je služil kot rezervna povezava.

Zaradi okvare so bile uvedene omejitve prometa na letališčih Newark, JFK in LaGuardia, prizadeti pa so bili tudi leti po vseh ZDA. Nekatera letala, ki so bila že v zraku, so preusmerili na druga letališča. Lete, namenjene v New York, so večinoma preusmerili v Boston.

Letališče Newark so potem najprej odprli, omejitve na JFK in LaGuardii pa so začeli ukinjati šele zvečer.

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letalski promet zda tehnične težave optični kabel

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mbedrac
22. 09. 2026 08.16
Kako malo je potrebno, a ne? En kabel, ki naj bi bil celo rezervni.
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