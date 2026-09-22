Letalski promet na vzhodni obali ZDA po tehničnih težavah znova stekel

Težave so se začele v ponedeljek zjutraj po krajevnem času, ko je odpovedal primarni komunikacijski vod v nadzornem centru Philadelphia TRACON, poroča televizija CBS. Ko so vključili rezervni sistem, so ugotovili, da je bil ta poškodovan v New Jerseyju, je povedal vodja ameriške zvezne uprave za letalski promet (FAA) Bryan Bedford.

Okvara se je zgodila v zelo nerodnem trenutku, saj so v ponedeljek proti New Yorku še vedno leteli številni svetovni voditelji, ki se ta teden udeležujejo splošne razprave ob začetku 81. zasedanja Generalne skupščine ZN.

Med tistimi, ki jih je doletela zamuda po več ur, je bil tudi premier Janez Janša, čigar letalo je bilo v času težav na poti v New York. Diplomatski viri na ZN so sinoči potrdili, da je delegacija z Janšo na čelu srečno pristala v New Yorku, čeprav z več urami zamude.