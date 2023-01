Vsakemu tretjemu potniku v Evropi zamujal let: stavke in premalo osebja

Čeprav lansko število letalskih potnikov še ni doseglo ravni pred epidemijo, so letališča po dveh letih omejitev kljub temu oživela. Znova se je vzpostavilo več letalskih povezav, letala so se znova zapolnila. A vse leto so letalske potnike spremljale tudi zamude.

'Letos pričakujemo nadaljevanje trenda'

Z največ zamudami so se spopadali potniki na Nizozemskem, kjer je imelo v poletnih mesecih težave z zamudami kar 40 odstotkov potnikov. Poleg pomanjkanja letališkega in letalskega kadra so zamudam botrovale še stavke in neugodne vremenske razmere. Ob tem pa Pawliszyn opozarja, da se bo letos situacija po vsej verjetnosti ponovila.

"Tudi letos pričakujemo nadaljevanje negativnega trenda. Pomanjkanje kvalificiranih delavcev v panogi predstavlja resno težavo, stavke pa predstavljajo še dodaten odziv," je dodal vodja podjetja.

Nizozemski po številu zamud sledita Velika Britanija in Nemčija. Najbolj netočna letališča v prejšnjem letu so bila grški Krf, britanski Manchester in nemški Frankfurt.

V študiji so upoštevali le tiste lete, ki so zamujali več kot 15 minut ali so bili odpovedani v tednu pred načrtovanim potovanjem.