Letalski promet v Splitu znova vzpostavljen, zamud ni več

"Usposobili smo ključni informacijski sistem za sprejem in odpravo potnikov in letal. Ker gre za kompleksen sistem, je treba sicer še ažurirati vse podatke in opraviti zadnje prilagoditve," je povedal Bilas.

Po njegovih besedah glede na današnji vozni red na splitskem letališču znova pričakujejo približno 80 letal in 25 tisoč potnikov, zamude pa naj bi v celoti odpravili, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.