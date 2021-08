Letalu, ki je bilo na poti v Slovenijo, na 760 metrih višine odpovedal motor

Manjšemu lahkemu letalu, tipa Cherry bx 2, ki je bilo iz avstrijskega Gradca namenjeno v Portorož, je kmalu po vzletu na nadmorski višini 762 metrov odpovedal motor. Pilot je bil južno od Gradca tako prisiljen zasilno pristati, in to kar sredi koruznega polja. Na krovu letala sta bila sicer lastnika – 38- in 67-letnik. Kljub uspešnemu pristanku pa se je letalo nato prekucnilo. Moška sta iz razbitin izstopila sama.

icon-expand Nesreča letala pri Gradcu. Letalo se je po zasilnem pristanku prevrnilo. FOTO: Rdeči križ Graz-Umgebung (Rotes Kreuz GU) V torek zjutraj je v bližini logističnega centra pri Wundschuhu (na območju Gradca) moralo letalo prisilno pristati na polju. Lahko letalo se je sicer prevrnilo, odtrgalo mu je krili, a potnika – izkušeni 67-letni pilot in njegov 38-letni kopilot, ki sta z letališča Gradec odletela proti Sloveniji – nista bila poškodovana, poroča avstrijski Kleine Zeitung. icon-expand Po okvari motorja je moralo letalo z dvema osebama na krovu prisilno pristati na koruznem polju. Moška sta iz poškodovanega letala izstopila sama. FOTO: Rdeči križ Graz-Umgebung (Rotes Kreuz GU) Kot je kasneje sporočila avstrijska policija, je motor med vzpenjanjem na višini približno 2500 čevljev (762 metrov) odpovedal. Pilot se je odločil, da bo z letalom zasilno pristal na polju na območju Kaiserwalda, ki poteka vzporedno s cesto A9. Pristanek je uspel, vendar se je letalo – tik preden se je dokončno ustavilo – prevrnilo. Oba pilota sta lahko nepoškodovana sama zapustila pilotsko kabino. Intervencijske službe so bile o letalski nesreči obveščene okoli 8.20. Na pomoč so odhiteli gasilska enota Wundschuh, tri policijske patrulje, reševalno vozilo z letališča Graz-Thalerhof ter reševalno vozilo Rdečega križa Graz-Umgebung s skupno petimi reševalci. icon-expand Intervencijske službe so do kraja nesreče dostopale po makadamski cesti. FOTO: Rdeči križ Graz-Umgebung (Rotes Kreuz GU) Močno poškodovano letalo je ob 9.30 v nadaljnji pregled prevzela komisija za letalske nesreče. Vzrok za tehnično napako še ugotavljajo, še navaja avstrijski časnik.