Letalu, ki je strmoglavilo pri Zagrebu, naj bi odpovedal motor

"Lahko bi bilo veliko več žrtev," je za net.hr dejal letalski strokovnjak Alen Šćuric. "Če bi letalo padlo s 300 metrov, bi vsi umrli. Pilotu pa je uspelo rešiti štiri življenja."

Nesreča se je pripetila na območju letališča v Ježdovcu, ki je znano tudi kot letališče Lučko. Letalo je padlo skozi krošnje in pristalo v gozdu, pri tem pa je bilo precej uničeno. Pri lociranju in iskanju strmoglavljenega letala so sodelovali gasilci in gorska reševalna služba, reševalci in policija, na pomoč pa je prispel tudi helikopter.