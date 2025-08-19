Svetli način
Tujina

Boeing nad Krfom zajeli plameni: 'Pošiljala sem poslovilna sporočila'

Atene, 19. 08. 2025 18.33 | Posodobljeno pred 30 minutami

U.Z.
11

273 potnikov na krovu letala družbe Condor Airlines, ki je s Krfa vzletelo proti Düsseldorfu, je doživelo pravo nočno moro. Kmalu po vzletu so namreč zaslišali glasen pok, iz desnega motorja pa so začeli švigati plameni. Pilot je en motor ugasnil in nadaljeval pot, letalo pa preusmeril v italijanski Brindisi, kjer je varno pristal. Potniki, ki so prestali to grozljivo izkušnjo, pripovedujejo, da so sredi kaosa že začeli pošiljati zadnja sporočila svojim ljubljenim. Bili so namreč prepričani, da bodo strmoglavili.

V soboto, 16. avgusta, so domačini in turisti na Krfu na svoje mobilne telefone posneli grozljiv prizor na nebu. Le štiri minute po vzletu, ko je letalo doseglo višino 1177 metrov, so iz desnega motorja letala začele švigati oranžne iskre.

Potniki: Bilo je grozljivo

Na krovu leta DE3665 je bilo 273 potnikov, večinoma nemških turistov, in osem članov posadke. Kot so povedali, so zaslišali oglušujoč zvok, podoben eksploziji, in bili prepričani, da bo letalo strmoglavilo. 

"Poslala sem poslovilna sporočila, misleč, da je konec. Bila je grozna izkušnja," je za nemški Bild povedala ženska, ki je potovala s hčerko.

"Nenadoma smo zaslišali glasen hrup, nato pa so iz motorja švignili plameni. Bilo je grozljivo," je povedala druga potnica. 

Pristali v Italiji

Po nekaterih informacijah je v motor boeinga 757 zašla jata ptic. Grški mediji poročajo, da je odpovedal desni motor in se vnel. Pilot je naredil oster zavoj, da bi se vrnil na vzletno-pristajalno stezo, a se je nato odločil, da to ni potrebno, saj lahko let nadaljuje samo z enim motorjem.

Namesto v Düsseldorf, kamor je bilo namenjeno, je letalo preusmeril v italijanski Brindisi in tam varno pristal.

Po pristanku v Italiji pa so se potniki soočili z novimi težavami. Prespati bi morali v Apuliji, a so ugotovili, da v hotelih blizu letališča ni dovolj prostora. Nekateri so zato spali kar na tleh terminala, poroča britanski Mirror.

Letalska družba: Let smo preusmerili iz previdnosti

"Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti, vendar je varnost potnikov v vsakem trenutku naša glavna prioriteta," je v izjavi sporočila letalska družba Condor Airlines.

Informacije o tem, da je motor eksplodiral, zanikajo. "Let DE3665 iz Krfa v Düsseldorf je bil 16. avgusta 2025 preusmerjen v Brindisi. Razlog je bil indikator parametra zunaj normalnega območja, ki ga je povzročila motnja v dovodu zraka v motor. Zaradi okvare je bil iz previdnostnih razlogov sprejet ukrep, da se letalo preusmeri v Brindisi. To ni predstavljalo nobene nevarnosti za potnike ali člane posadke," je sporočil tiskovni predstavnik.

Potniki, ki so obtičali na letališču, so prejeli bone za hrano in odeje, so še dodali. 

Ko so potniki v ponedeljek zjutraj končno nadaljevali pot, pa so bili nekateri še vedno tako razburjeni, da so se namesto vkrcanja na drugo letalo odločili za 19-urno potovanje z avtobusom, s katerim so se vrnili na Krf.

Preiskava, ki bo pokazala vzrok za okvaro, je že stekla.

KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
19. 08. 2025 19.12
Sicer se je le motor vžgal, oziroma je detoniral zaradi motenega pretoka zraka. Pogasili so ga in ugasnili. Nič takega. Letalo NISO zajeli plameni.
ODGOVORI
0 0
videmc1
19. 08. 2025 19.05
-1
Pa ne zopet Boeing pojem "ne-kvalitete"
ODGOVORI
1 2
Teleport
19. 08. 2025 19.09
To niso boeingovi motorji, tako kot ji nima airbus
ODGOVORI
0 0
Artechh
19. 08. 2025 19.04
+1
Folk zmešan. Letala so narejena z tem v mislih da se to lahko zgodi...
ODGOVORI
2 1
Artechh
19. 08. 2025 19.05
+1
Verjamem pa da je neprijetno
ODGOVORI
2 1
NeXadileC
19. 08. 2025 19.02
+3
Kako so z avtobusom iz Brindisija šli na Krf? Trajekt? Zakaj pa nazaj na Krf, če so bili namenheni v Düsseldorf? V 19 urah bi bili doma s kakšnim hitrim vlakom, če že ne z nadomestnim letalom. Saj s Krfa pa bodo itak morali spet z letalom.
ODGOVORI
3 0
FRPuma
19. 08. 2025 18.59
+1
To je, ko si vnaprej pameten. Pustite človeku, da odleti do konca.
ODGOVORI
2 1
vrzwta1
19. 08. 2025 18.58
-2
Aa, pravijo da je bil samo indikator parametra zunaj normalnega območja, pol pa res ni nobene panike!
ODGOVORI
0 2
modelx
19. 08. 2025 18.56
-2
a to so zda avioni, ki jih bodo prodale ukrajini preko eu? menda boeing dela tudi f35. rusom ne bo potrebno nobene rakete izstreliti, bo vse samo dol padlo
ODGOVORI
2 4
ptuj.si
19. 08. 2025 19.11
Kako si pameten.
ODGOVORI
0 0
