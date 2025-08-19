Boeing nad Krfom zajeli plameni: 'Pošiljala sem poslovilna sporočila'

V soboto, 16. avgusta, so domačini in turisti na Krfu na svoje mobilne telefone posneli grozljiv prizor na nebu. Le štiri minute po vzletu, ko je letalo doseglo višino 1177 metrov, so iz desnega motorja letala začele švigati oranžne iskre.
Potniki: Bilo je grozljivo
Na krovu leta DE3665 je bilo 273 potnikov, večinoma nemških turistov, in osem članov posadke. Kot so povedali, so zaslišali oglušujoč zvok, podoben eksploziji, in bili prepričani, da bo letalo strmoglavilo.
"Poslala sem poslovilna sporočila, misleč, da je konec. Bila je grozna izkušnja," je za nemški Bild povedala ženska, ki je potovala s hčerko.
"Nenadoma smo zaslišali glasen hrup, nato pa so iz motorja švignili plameni. Bilo je grozljivo," je povedala druga potnica.
Pristali v Italiji
Po nekaterih informacijah je v motor boeinga 757 zašla jata ptic. Grški mediji poročajo, da je odpovedal desni motor in se vnel. Pilot je naredil oster zavoj, da bi se vrnil na vzletno-pristajalno stezo, a se je nato odločil, da to ni potrebno, saj lahko let nadaljuje samo z enim motorjem.
Namesto v Düsseldorf, kamor je bilo namenjeno, je letalo preusmeril v italijanski Brindisi in tam varno pristal.
Po pristanku v Italiji pa so se potniki soočili z novimi težavami. Prespati bi morali v Apuliji, a so ugotovili, da v hotelih blizu letališča ni dovolj prostora. Nekateri so zato spali kar na tleh terminala, poroča britanski Mirror.
Letalska družba: Let smo preusmerili iz previdnosti
"Opravičujemo se za morebitne nevšečnosti, vendar je varnost potnikov v vsakem trenutku naša glavna prioriteta," je v izjavi sporočila letalska družba Condor Airlines.
Informacije o tem, da je motor eksplodiral, zanikajo. "Let DE3665 iz Krfa v Düsseldorf je bil 16. avgusta 2025 preusmerjen v Brindisi. Razlog je bil indikator parametra zunaj normalnega območja, ki ga je povzročila motnja v dovodu zraka v motor. Zaradi okvare je bil iz previdnostnih razlogov sprejet ukrep, da se letalo preusmeri v Brindisi. To ni predstavljalo nobene nevarnosti za potnike ali člane posadke," je sporočil tiskovni predstavnik.
Potniki, ki so obtičali na letališču, so prejeli bone za hrano in odeje, so še dodali.
Ko so potniki v ponedeljek zjutraj končno nadaljevali pot, pa so bili nekateri še vedno tako razburjeni, da so se namesto vkrcanja na drugo letalo odločili za 19-urno potovanje z avtobusom, s katerim so se vrnili na Krf.
Preiskava, ki bo pokazala vzrok za okvaro, je že stekla.
