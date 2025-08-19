Boeing nad Krfom zajeli plameni: 'Pošiljala sem poslovilna sporočila'

273 potnikov na krovu letala družbe Condor Airlines, ki je s Krfa vzletelo proti Düsseldorfu, je doživelo pravo nočno moro. Kmalu po vzletu so namreč zaslišali glasen pok, iz desnega motorja pa so začeli švigati plameni. Pilot je en motor ugasnil in nadaljeval pot, letalo pa preusmeril v italijanski Brindisi, kjer je varno pristal. Potniki, ki so prestali to grozljivo izkušnjo, pripovedujejo, da so sredi kaosa že začeli pošiljati zadnja sporočila svojim ljubljenim. Bili so namreč prepričani, da bodo strmoglavili.

V soboto, 16. avgusta, so domačini in turisti na Krfu na svoje mobilne telefone posneli grozljiv prizor na nebu. Le štiri minute po vzletu, ko je letalo doseglo višino 1177 metrov, so iz desnega motorja letala začele švigati oranžne iskre.

Potniki: Bilo je grozljivo

Na krovu leta DE3665 je bilo 273 potnikov, večinoma nemških turistov, in osem članov posadke. Kot so povedali, so zaslišali oglušujoč zvok, podoben eksploziji, in bili prepričani, da bo letalo strmoglavilo. "Poslala sem poslovilna sporočila, misleč, da je konec. Bila je grozna izkušnja," je za nemški Bild povedala ženska, ki je potovala s hčerko. "Nenadoma smo zaslišali glasen hrup, nato pa so iz motorja švignili plameni. Bilo je grozljivo," je povedala druga potnica.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pristali v Italiji

Po nekaterih informacijah je v motor boeinga 757 zašla jata ptic. Grški mediji poročajo, da je odpovedal desni motor in se vnel. Pilot je naredil oster zavoj, da bi se vrnil na vzletno-pristajalno stezo, a se je nato odločil, da to ni potrebno, saj lahko let nadaljuje samo z enim motorjem. Namesto v Düsseldorf, kamor je bilo namenjeno, je letalo preusmeril v italijanski Brindisi in tam varno pristal. Po pristanku v Italiji pa so se potniki soočili z novimi težavami. Prespati bi morali v Apuliji, a so ugotovili, da v hotelih blizu letališča ni dovolj prostora. Nekateri so zato spali kar na tleh terminala, poroča britanski Mirror.

Letalska družba: Let smo preusmerili iz previdnosti