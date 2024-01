Letalu prepovedali le Havaje, potniki pa 'zrli smrti v oči' nad Oregonom

Tožbo so vložili štirje potniki, kmalu pa se jim bodo po pričakovanjih pridružili še drugi. Trdijo, da so preživeli neverjetno grozljivo izkušnjo, polno duševnih in fizičnih bolečin, strahu in travme. Drugi potniki na poletu 1282 družbe Alaska Airlines so že prej vložili skupinsko tožbo proti Boeingu.

Kot piše lokalni časnik The Oregonian, so tožniki stari med 20 in 49 let. Gre za študenta Hansa Meierja in analitičarko Sarah Marrow, ki živita v zvezni državi Washington, ter zakonca Ernesta in Gladys Talley iz Kalifornije, kamor je bilo letalo namenjeno.

"Tožniki so se bali, da luknja v trupu letala in splošna zmeda predstavlja uvod v uničenje letala in njihovo verjetno smrt," je navedeno v tožbi. Nekateri potniki so pošiljali tudi sporočila, za katera so mislili, da bodo njihova zadnja, je povedal odvetnik iz Seattla Mark Lindquist. Omenjeni časnik je objavil sporočila, ki jih je Ernest Talley nanizal za svojo mater: "Mama, tlak v letalu je padel. Nosimo maske. Rad te imam. 'G' in jaz sva na krovu. Luknja v letalu."