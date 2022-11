Sestra Letbyjeva naj bi svoji drugi žrtvi v trebušček vbrizgala zrak

32-letno britansko medicinsko sestro Lucy Letby tožilstvo obtožuje umora sedmih otrok, in sicer petih dečkov in dveh deklic, ter poskusa umora še desetih drugih dojenčkov v bolnišnici Countess of Chester. Umori naj bi se zgodili med letoma 2015 in 2016.

V petek je na sodišču pričala sodelavka Letbyjeve, ki je na dan smrti dečka C skrbela zanj. Sestra Sophie Ellis je na zaslišanju dejala, da je ob 23. uri nahranila dečka, nato pa za trenutek zapustila sobo in odnesla stekleničko s hrano stran. Kmalu za tem je zaslišala alarm enega od monitorjev, ki spremlja stanje novorojenčka, zato se je takoj vrnila k inkubatorju in tam zagledala sestro Letby. Ta je bila zadolžena za drugega nedonošenčka.

Dečku C se je stanje nekoliko umirilo, nato pa spet poslabšalo, zato je sestra Ellis poklicala zdravnika in sama začela z oživljanjem, pomoč pri tem pa ji je ponudila tudi Letbyjeva.

V ponedeljek pa je pričala ena od glavnih sester v bolnišnici, ki je bila na dan smrti dečka C vodilna sestra in je bdela nad dogajanjem na neonatalnem oddelku. Njeno identiteto so na njeno željo zakrili. Tudi ona je na sodišču dejala, da je bila Letbyjeva zadolžena za drugega otroka, in sicer v tretji sobi. Šlo je prav tako za dečka, nedonošenčka, ki je bil v slabšem zdravstvenem stanju od dečka C. Glavna sestra je Letbyjevi naročila, da mora dečka ves čas opazovati, saj je bila v skrbeh za njegovo zdravstveno stanje.

Deček C, ki je bil nameščen v prvi sobi, je imel dodeljeno drugo medicinsko sestro, je dejala glavna sestra in je bil v bolj stabilnem zdravstvenem stanju. Kljub temu je deček C, ki velja za drugo žrtev sestre Letby, tisti večer doživel nenadno poslabšanje in dihalno stisko, ki je vodila v smrt. Kot je dejala glavna sestra na sodišču, je bila Letbyjeva v sobi, ko je deček doživel kolaps, čeprav ji je izrecno naročila, da mora skrbeti za drugega dečka.

Letbyjeva nadlegovala starša umrlega dečka

Sestra je med zaslišanjem še dejala, da je Letbyjeva večkrat vstopila v sobo staršev umrlega dečka, ko sta se poslavljala od njega in skupaj z otrokovo negovalko ustvarjala tako imenovano škatlo spominov, ki vsebuje skupno fotografijo, odtis rok in stopal. Letbyjeva je ignorirala navodila glavne sestre, ki ji je prepovedala, da nadleguje užaloščena starša, a je ta še naprej vstopala v njuno sobo, je še dejala zaslišana.

Odvetnik obtožene Letbyjeve je v navzkrižnem zaslišanju glavno sestro vprašal, če je bil deček C v takšnem zdravstvenem stanju po prezgodnjem rojstvu in komaj 800 gramih, kolikor je tehtal ob rojstvu, da bi lahko vsak trenutek umrl, pri čemer mu je sestra pritrdila. S tem poskuša odvetnik sodišče prepričati, da njegova varovanka ni naredila nič slabega, saj obtožena zavrača vse obtožbe.