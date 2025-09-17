Svetli način
Tujina

Leteča avtomobila, vredna 250 tisočakov, trčila v zraku, eden zgorel

Peking, 17. 09. 2025 17.48 | Posodobljeno pred 34 minutami

Avtor
M.S.
Med pripravami na prihajajoči letalski miting na Kitajskem sta v zraku trčila dva leteča avtomobila, ob strmoglavljenju pa se je eden od njiju vžgal. Incident je ponovno vzbudil pomisleke glede varnosti tovrstne inovacije, ki hitro pridobiva zagon na Kitajskem.

Nesreča se je zgodila v mestu Changchun na severovzhodu Kitajske, kjer bo v tem tednu potekal letalski miting, na katerem bodo predstavili novosti na področju razvoja letečih avtomobilov. 

Proizvajalec je v izjavi potrdil, da sta dva njegova leteča avtomobila trčila v zraku, a da pri tem ni bil poškodovan nihče. CNN sicer neuradno poroča, da je bil poškodovan eden od pilotov in da sta vozili izvajali zahtevne akrobacije. Kot so še dodali v podjetju, se je nesreča zgodila zaradi premajhne varnostne razdalje. V teku je preiskava dogodka.

Videoposnetki, ki so zaokrožili po spletu, prikazujejo oblak dima, ki se je valil z enega od avtomobilov, medtem ko so na kraj dogodka hiteli gasilci in reševalci. 

Leteče električne avtomobile (eVTOL), ki vzletajo in pristajajo navpično, razvija kitajsko podjetje Xpeng AeroHT, hčerinsko podjetje kitajskega proizvajalca električnih vozil Xpeng. Tovrstna leteča vozila nameravajo prodajati za približno 300.000 dolarjev (okoli 250.000 evrov) na kos, poroča BBC. 

Leteči električni avtomobil eVTOL
Leteči električni avtomobil eVTOL FOTO: AP

Kitajci imajo sicer obsežne načrte za razvoj najnovejše tehnologije, ki vključuje leteče taksije, dostave z droni in druge oblike letenja pri nizkih višinah. Kitajski regulator civilnega letalstva je napovedal, da bi lahko nova gospodarska panoga do leta 2035 dosegla vrednost skoraj 500 milijard dolarjev (422 milijard evrov), poroča CNN, ki se sklicuje na kitajski državni medij Xinhua. 

Za leteče avtomobile v praksi sicer obstaja še precej ovir, predvsem v smislu predpisov, izdelave in vprašanja, kako bi jih sprejela splošna javnost. Kljub temu na Kitajskem že zdaj po vsej državi pilotno izvajajo dostave paketov, hrane in medicinskih pripomočkov z brezpilotnimi letalniki. Do leta 2023 je bilo na Kitajskem že več kot 2000 proizvajalcev dronov in več kot 20.000 podjetij, ki jih je uporabljalo. 

kitajska leteča vozila
KOMENTARJI (11)

blue3dragon
17. 09. 2025 18.22
Pa kaj zato, če imajo takšno tehnologijo. Mi imamo pa zamaške, ki jih ni mogoče odstraniti s plastenke.
Jožajoža
17. 09. 2025 18.16
Ne bat.kitajci so N1 v svetu
Veščec
17. 09. 2025 18.12
-1
Kopija Tesle
Five -O
17. 09. 2025 18.09
+3
Samo tega nam še manjka, da nam ta jajca na glavo padejo....
JanezNovak13
17. 09. 2025 18.03
+1
Vrnitev v prihodnost 2 in prometni znaki v zraku. Leta 2015 je to bilo.
Emtisunce
17. 09. 2025 18.02
+1
Kar je na elektriko ali vodik, ko gre kaj narobe zgori, kot v krematoriju.
kanarinac
17. 09. 2025 18.00
+1
Tam že parkirajo na oblake, mi pa še vedno parkiramo na AC
Big M
17. 09. 2025 17.56
+3
Nič novega, na netu najdeš ne vem kolko videof in klipov ko se jim električni avti vžigajoin gorijo na cestah al pa crknejo sredi vožnje🙄
Buci in Bobo
17. 09. 2025 18.01
+0
yt:serpentza
Miran Petek
17. 09. 2025 17.54
+1
Da bi mi nonstop nekaj frcalo nad glavo, samo zaradi “tehnoloskih inovacij”?!? Pa kje se bo to ustavilo ‼️
Bananistanec
17. 09. 2025 18.17
Nekaj podobnega so govorili kočijaži ko so prvi avtomobili začeli voziti po cestah, Kitajci bodo že uredili da bo prav, mi bomo do takrat še vedno uživali s slovitimi zamaški in turbinskimi mlinčki, ki opravijo več kilometrov gor pa dol kot pa naprej nazaj
