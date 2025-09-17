Leteča avtomobila, vredna 250 tisočakov, trčila v zraku, eden zgorel

Nesreča se je zgodila v mestu Changchun na severovzhodu Kitajske, kjer bo v tem tednu potekal letalski miting, na katerem bodo predstavili novosti na področju razvoja letečih avtomobilov.
Proizvajalec je v izjavi potrdil, da sta dva njegova leteča avtomobila trčila v zraku, a da pri tem ni bil poškodovan nihče. CNN sicer neuradno poroča, da je bil poškodovan eden od pilotov in da sta vozili izvajali zahtevne akrobacije. Kot so še dodali v podjetju, se je nesreča zgodila zaradi premajhne varnostne razdalje. V teku je preiskava dogodka.
Videoposnetki, ki so zaokrožili po spletu, prikazujejo oblak dima, ki se je valil z enega od avtomobilov, medtem ko so na kraj dogodka hiteli gasilci in reševalci.
Leteče električne avtomobile (eVTOL), ki vzletajo in pristajajo navpično, razvija kitajsko podjetje Xpeng AeroHT, hčerinsko podjetje kitajskega proizvajalca električnih vozil Xpeng. Tovrstna leteča vozila nameravajo prodajati za približno 300.000 dolarjev (okoli 250.000 evrov) na kos, poroča BBC.
Kitajci imajo sicer obsežne načrte za razvoj najnovejše tehnologije, ki vključuje leteče taksije, dostave z droni in druge oblike letenja pri nizkih višinah. Kitajski regulator civilnega letalstva je napovedal, da bi lahko nova gospodarska panoga do leta 2035 dosegla vrednost skoraj 500 milijard dolarjev (422 milijard evrov), poroča CNN, ki se sklicuje na kitajski državni medij Xinhua.
Za leteče avtomobile v praksi sicer obstaja še precej ovir, predvsem v smislu predpisov, izdelave in vprašanja, kako bi jih sprejela splošna javnost. Kljub temu na Kitajskem že zdaj po vsej državi pilotno izvajajo dostave paketov, hrane in medicinskih pripomočkov z brezpilotnimi letalniki. Do leta 2023 je bilo na Kitajskem že več kot 2000 proizvajalcev dronov in več kot 20.000 podjetij, ki jih je uporabljalo.
