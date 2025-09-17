Leteča avtomobila, vredna 250 tisočakov, trčila v zraku, eden zgorel

Med pripravami na prihajajoči letalski miting na Kitajskem sta v zraku trčila dva leteča avtomobila, ob strmoglavljenju pa se je eden od njiju vžgal. Incident je ponovno vzbudil pomisleke glede varnosti tovrstne inovacije, ki hitro pridobiva zagon na Kitajskem.

Nesreča se je zgodila v mestu Changchun na severovzhodu Kitajske, kjer bo v tem tednu potekal letalski miting, na katerem bodo predstavili novosti na področju razvoja letečih avtomobilov. Proizvajalec je v izjavi potrdil, da sta dva njegova leteča avtomobila trčila v zraku, a da pri tem ni bil poškodovan nihče. CNN sicer neuradno poroča, da je bil poškodovan eden od pilotov in da sta vozili izvajali zahtevne akrobacije. Kot so še dodali v podjetju, se je nesreča zgodila zaradi premajhne varnostne razdalje. V teku je preiskava dogodka.

Videoposnetki, ki so zaokrožili po spletu, prikazujejo oblak dima, ki se je valil z enega od avtomobilov, medtem ko so na kraj dogodka hiteli gasilci in reševalci. Leteče električne avtomobile (eVTOL), ki vzletajo in pristajajo navpično, razvija kitajsko podjetje Xpeng AeroHT, hčerinsko podjetje kitajskega proizvajalca električnih vozil Xpeng. Tovrstna leteča vozila nameravajo prodajati za približno 300.000 dolarjev (okoli 250.000 evrov) na kos, poroča BBC.

Leteči električni avtomobil eVTOL FOTO: AP icon-expand