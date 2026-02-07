Leteča letalonosilka, ki lansira vesoljske lovce za napade v ozračju in obriti

Leteča letalonosilka, večja od katere koli sodobne vojne ladje in težja od supertankerja. To naj bi bila, po navedbah kitajske države televizije, vesoljska ladja Luanniao, superorožje prihodnosti.

Kitajska načrtuje integriran sistem zračne in vesoljske obrambe, imenovan Nantianmen ("Nebeška vrata"). Srce sistema je leteča nosilka Luanniao, dolga 242 metrov, široka 684 metrov in domnevno težka do 120.000 ton. Z njene palube naj bi vzletali brezpilotni vesoljski lovci, imenovani Xuan Nü, ki izstreljujejo hiperzvočne rakete in napadajo cilje v ozračju in orbiti.

"Kitajska je že dolgo druga v vesolju za Združenimi državami Amerike, a precej pred Evropo," je za DW povedala strokovnjakinja za vesoljsko varnost Juliana Süß iz Nemške fundacije za znanost in politiko (SWP). Peking je, je pojasnila, "vložil izjemno veliko denarja", vesolje je stvar prestiža in "je izjemno pomembno za vojaške zmogljivosti".

Načrtovana vesoljska letalonosilka bi tehtala približno 20 odstotkov več kot največje obstoječe letalonosilke. Največja obstoječa letalonosilka, USS Gerald R. Ford, je dolga približno 337 metrov in široka 78 metrov. Tehta približno 100.000 ton, vključno z gorivom, posadko in opremo.

Približno petminutni segment na kitajski državni televiziji CCTV prikazuje napovedano vesoljsko letalonosilko kot fotorealističen 3D-model, ki lebdi nad Zemljo, lansira plovila in strelja z orožjem v vesolju. Deli posnetka krožijo na YouTubu in drugih spletnih mestih.