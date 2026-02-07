Naslovnica
Tujina

Leteča letalonosilka, ki lansira vesoljske lovce za napade v ozračju in obriti

Peking, 07. 02. 2026 12.20 pred 24 minutami 3 min branja 7

Avtor:
M.V.
3D model kitajske vesoljske letalonosilke

Petminutni segment na kitajski državni radioteleviziji CCTV prikazuje vesoljsko letalonosilko kot fotorealističen 3D-model, ki lebdi nad Zemljo, lansira manjša plovila in izstrelke. S projektom 'Luanniao' Kitajska predstavlja futuristično letečo letalonosilko kot novo superorožje. Zahodni strokovnjaki ga vidijo bolj kot znanstveno fantastiko in del psihološke vojne kot pa resen projekt.

Leteča letalonosilka, večja od katere koli sodobne vojne ladje in težja od supertankerja. To naj bi bila, po navedbah kitajske države televizije, vesoljska ladja Luanniao, superorožje prihodnosti.  

Kitajska načrtuje integriran sistem zračne in vesoljske obrambe, imenovan Nantianmen ("Nebeška vrata"). Srce sistema je leteča nosilka Luanniao, dolga 242 metrov, široka 684 metrov in domnevno težka do 120.000 ton. Z njene palube naj bi vzletali brezpilotni vesoljski lovci, imenovani Xuan Nü, ki izstreljujejo hiperzvočne rakete in napadajo cilje v ozračju in orbiti.

"Kitajska je že dolgo druga v vesolju za Združenimi državami Amerike, a precej pred Evropo," je za DW povedala strokovnjakinja za vesoljsko varnost Juliana Süß iz Nemške fundacije za znanost in politiko (SWP). Peking je, je pojasnila, "vložil izjemno veliko denarja", vesolje je stvar prestiža in "je izjemno pomembno za vojaške zmogljivosti".

Načrtovana vesoljska letalonosilka bi tehtala približno 20 odstotkov več kot največje obstoječe letalonosilke. Največja obstoječa letalonosilka, USS Gerald R. Ford, je dolga približno 337 metrov in široka 78 metrov. Tehta približno 100.000 ton, vključno z gorivom, posadko in opremo.

Približno petminutni segment na kitajski državni televiziji CCTV prikazuje napovedano vesoljsko letalonosilko kot fotorealističen 3D-model, ki lebdi nad Zemljo, lansira plovila in strelja z orožjem v vesolju. Deli posnetka krožijo na YouTubu in drugih spletnih mestih.

Strokovnjaki skeptični

Tehnično gledano koncept daleč presega tisto, kar bi današnje rakete lahko ponesle v orbito. Tudi če bi bila modularna gradnja v orbiti mogoča, ostajajo ključni problemi nerešeni: oskrba z energijo, pogon, hlajenje, zaščita pred vesoljskimi odpadki – predvsem pa stroški. Vesoljsko plovilo s 120.000 tonami bi zato popolnoma preseglo realno nosilnost današnjih izstrelitvenih sistemov, kot je SpaceX-ov Starship.

Nemški diplomat in vesoljski analitik Heinrich Kreft meni, da je projekt "z današnjega vidika popolnoma nerealističen", vendar ga še vedno vidi v dolgoročni razvojni liniji: "Veliko tega, kar je bilo pred 20 ali 30 leti znanstvena fantastika, je danes resničnost," je Kreft povedal za DW. Kitajska se tako pridružuje tekmi, ki jo spodbujajo tudi ljudje, kot sta Elon Musk in Jeff Bezos, z vizijami kolonizacije Lune in Marsa.

"Strateški signal"

Analize blizu ZDA Luanniao vidijo manj kot gradbeni načrt in bolj kot strateški signal. Revija National Interest  ocenjuje, da Kitajska želi, da preostali svet verjame v to superorožje, ne glede na to, ali bo izdelano. Vizija "briše mejo med znanstveno fantastiko in vojaško realnostjo" in bi morala vznemiriti Zahod, piše The National Interest.

Kreft pravi, da gre za sporočilo ZDA, predvsem v senci potencialnega konflikta zaradi Tajvana. Strokovnjakinja SWP Süß projekt postavlja v varnostno-politični kontekst: na takšne projekte gleda "predvsem skozi prizmo odvračanja". "Gre za prikazovanje moči in projiciranje moči v različnih dimenzijah".

Hkrati kitajsko predstavitev razlaga kot odgovor na ameriške načrte za protiraketno obrambo v vesolju. Zlata kupola, ki jo načrtuje Trump, naj bi ZDA zaščitila pred vsemi vrstami raket z večplastno mrežo kopenskih in morskih prestreznih raket, radarskih sistemov in morebiti vesoljskih prestreznikov, projekt, ki ga strokovnjaki prav tako ocenjujejo kot tehnično izjemno ambicioznega in strateško občutljivega.

Vendar je za prepričljivo odvračanje ključna verodostojnost, poudarja Süß: "V kolikšni meri je tako ambiciozen in prevelik projekt, kot je ta vesoljska letalonosilka, resnično verodostojen, je povsem drugo vprašanje."

kitajska leteča letalonosilka

Mesto na robu Evrope, kjer govorijo rusko in živijo 'v krču'

