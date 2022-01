'Leteči jelen' postal spletna senzacija

New York, 17.01.2022, 17:31 | Posodobljeno pred dvema urama

Splet je obnorel posnetek letečega jelena iz Indije. Ta bi si zaslužil medaljo za najvišji in najdaljši skok. Posnetek prikazuje elegantnega jelena, ki se pojavi iz vode in preskoči makadamsko pot. Njegov skok je dih jemajoč, so prepričani uporabniki družbenih omrežij.