Po razkritju, da je evropski komisar v Katar letel zastonj, napoved strožjih pravil

Henrik Hololei (desno) je med letoma 2015 in 2021 devetkrat brezplačno potoval z družbo Qatar Airways iz Bruslja v Doho in nazaj.

Pri Politicu so konec februarja razkrili, da je generalni direktor Komisije za promet Henrik Hololei med letoma 2015 in 2021 devetkrat brezplačno potoval z družbo Qatar Airways iz Bruslja v Doho in nazaj. Večino teh letov je opravil v času, ko je njegova ekipa pripravljala obsežen letalski sporazum s katarsko vlado, ki je lastnica letalske družbe. Dva leta je plačala celo katarska vlada neposredno, druge pa naj bi financirale lobistične skupine in organizatorji konferenc.

Tiskovni predstavnik Komisije je ob razkritju dejal, da Hololeijev obisk v Katarju ni bil del pogajanj o zračnem prometu med EU in Katarjem in da Hololei ni bil del pogajalske skupine. Vendar pa je vodil enega od pogajalskih oddelkov in bil javno naklonjen sodelovanju s Katarjem, razkrivajo pri belgijskem mediju.

Komisija sedaj obljublja, da bodo smernice za službena potovanja poostrili. Med razlogi za zaostrovanje naj bi bil sicer tudi cilj zmanjševanja ogljičnega odtisa. "Evropska komisija je v procesu zaostrovanja pravil glede gostoljubja, ki ga ponujajo organizatorji dogodkov," napovedujejo pri komisiji. Če bi torej nova pravila veljala že pred leti, Hololeijevi brezplačni letni ne bi bili dovoljeni.

Komisija vztraja, da v omenjenem primeru niso zaznali nepravilnosti, poleti pa da so bili odobreni in izvedeni v skladu z veljavnimi pravili. Hololei zadeve ni komentiral, poroča Politico.