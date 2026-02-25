Leto 2025 najbolj smrtonosno za novinarje

Po besedah izvršne direktorice CPJ Jodie Ginsberg novinarji v rekordnem številu umirajo v času, ko je dostop do informacij bolj pomemben kot kadarkoli prej, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Vsi smo ogroženi, ko so zaradi poročanja ubiti novinarji," je opozorila.

Več kot tri četrtine vseh žrtev je lani umrlo na območjih, kjer so se odvijali konflikti, piše v posebnem poročilu CPJ.

Tako kot leto prej je bil Izrael tudi lani odgovoren za dve tretjini smrti predstavnikov sedme sile. Med 86 novinarji, ki so jih ubile izraelske sile, je bilo več kot 60 odstotkov Palestincev, ki so poročali iz Gaze, piše v poročilu.