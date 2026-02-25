Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Leto 2025 najbolj smrtonosno za novinarje

New York, 25. 02. 2026 17.42 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
N.V. STA
Ubiti novinarji v Gazi

Lani je bilo po svetu ubitih 129 novinarjev in medijskih delavcev, je sporočila ameriška nevladna organizacija Odbor za zaščito novinarjev (CPJ) in poudarila, da je bilo leto 2025 najbolj smrtonosno leto za novinarje, odkar so pred več kot tremi desetletji začeli spremljati te podatke. Za dve tretjini smrti je bil odgovoren Izrael.

Po besedah izvršne direktorice CPJ Jodie Ginsberg novinarji v rekordnem številu umirajo v času, ko je dostop do informacij bolj pomemben kot kadarkoli prej, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Vsi smo ogroženi, ko so zaradi poročanja ubiti novinarji," je opozorila.

V izraelskih napadih v Gazi ubitih pet novinarjev
V izraelskih napadih v Gazi ubitih pet novinarjev
FOTO: AP

Več kot tri četrtine vseh žrtev je lani umrlo na območjih, kjer so se odvijali konflikti, piše v posebnem poročilu CPJ.

Tako kot leto prej je bil Izrael tudi lani odgovoren za dve tretjini smrti predstavnikov sedme sile. Med 86 novinarji, ki so jih ubile izraelske sile, je bilo več kot 60 odstotkov Palestincev, ki so poročali iz Gaze, piše v poročilu.

Preberi še Izrael v ciljanem napadu ubil pet novinarjev Al Jazeere

Po podatkih CPJ je bilo medtem Sudanu lani ubitih devet, v Ukrajini pa štirje novinarji.

Preberi še V izraelskem napadu v Gazi ubitih pet novinarjev

Odbor je ob tem izpostavil, da so novinarji in medijski delavci vedno bolj ranljivi tudi zaradi vse bolj razširjene kulture nekaznovanja storilcev. Obenem njihove smrti pogosto niso predmet transparentnih preiskav.

"Povečanje števila ubitih novinarjev je simptom širšega upadanja svobode tiska in varnosti novinarjev po vsem svetu," so še opozorili v poročilu.

novinarji konflikt cjp

Orban vojski ukazal varovanje kritične energetske infrastrukture

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ptuj.si
25. 02. 2026 19.35
"Novinarji"
Odgovori
0 0
Uporabnik1888402
25. 02. 2026 18.26
Israil. Israil. Israil. In ponovno....
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Najlepša grška imena, ki očarajo na prvi pogled
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ste resnično pripravljeni na starševstvo?
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
Ko otrok postane tarča ustrahovanja: kako prepoznati prve znake in kako ukrepati
zadovoljna
Portal
Dino iz Kmetije je pristal na urgenci
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Lepa Slovenka si je prislužila prvi poljub sezone
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
Znani Slovenec je postal neprepoznaven
To so hit kavbojke letošnjega leta
To so hit kavbojke letošnjega leta
vizita
Portal
Zdravniki opozarjajo: To vsak dan počne 90 % ljudi – in nevede uničujejo svoje telo
Ženska 23-kilogramski tumor na jajčniku zamenjala za simptome PCOS
Ženska 23-kilogramski tumor na jajčniku zamenjala za simptome PCOS
Zakaj se pojavijo prebavne težave po obroku
Zakaj se pojavijo prebavne težave po obroku
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
Čustvena otopelost: ko ne čutite ničesar več
cekin
Portal
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
Odkrijte, zakaj je Elafonisi pravi raj na zemlji
Odkrijte, zakaj je Elafonisi pravi raj na zemlji
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Nevarnost na bankomatu: prefinjen trik, ki v sekundi izprazni vaš račun
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
Življenje brez visokih stroškov in brez nenehnega stresa
moskisvet
Portal
Tako je ikonični smučarski skakalec videti danes
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
dominvrt
Portal
S tem nikar ne hranite mačk
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Osvežite staro kuhinjo: čarobne preobrazbe brez stroškov
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
Uprava za veterinarstvo opozarja: pojavila se je bolezen Aujeszkega
Uprava za veterinarstvo opozarja: pojavila se je bolezen Aujeszkega
okusno
Portal
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Okusno kosilo v manj kot pol ure
Okusno kosilo v manj kot pol ure
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543