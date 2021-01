Leto dni kasneje: dnevi v Vuhanu skoraj takšni kot pred koronavirusom

Pred natančno letom dni so prebivalci kitajskega Vuhana na svoje mobilne telefone prejeli obvestilo, da se začenja popolna zapora javnega življenja. Čez noč je Vuhan postal mesto duhov, že najmanjše kršitve pravil so bile strogo sankcionirane. Popolno zaprtje območja je trajalo dva meseca in pol, poteza pa je sprva naletela na veliko kritik z vseh koncev sveta, a kmalu so se k zapiranju zatekle tudi številne druge države. V Vuhanu danes pravijo, da živijo skoraj tako kot pred pojavom novega koronavirusa.

