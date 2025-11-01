Svetli način
Tujina

Leto dni od tragedije: v Novem Sadu velik spominski shod

Novi Sad, 01. 11. 2025 08.38 | Posodobljeno pred 15 minutami

STA , U.Z.
V Srbiji bodo z velikim spominskih shodom v Novem Sadu obeležili eno leto od padca nadstreška na tamkajšnji železniški postaji, ki je zahteval 16 življenj. Tja je peš prispelo na tisoče študentov iz drugih srbskih mest. Na čelu shoda bodo – tako kot na skoraj leto trajajočih protivladnih protestih – študenti. Ti tokrat ne bodo postavljali zahtev, saj je dogodek namenjen počastitvi spomina na žrtve. S 16 minutami molka se bodo poklonili žrtvam nesreče.

Na 16 lokacijah v Novem Sadu se bodo v spomin na 16 umrlih ljudje po napovedih začeli zbirati ob 10. uri. Uradni del shoda pa se bo začel pred železniško postajo ob 11.52, uri, ko se je 1. novembra lani zrušil nadstrešek.

Udeleženci shoda se bodo najprej s 16 minutami molka poklonili žrtvam nesreče, nato pa bo sledil poseben program, ki bo vključeval govore študentov. Shod se bo končal predvidoma ob 20. uri.

Protestniki iz drugih mest pešačijo v Novi Sad

V Novi Sad je peš prispelo na tisoče študentov iz drugih srbskih mest. Iz Novega Pazarja so na pot krenili že 16. oktobra pod geslom 16 dni za 16 žrtev. V torek so prispeli v prestolnico, od tam pa so se skupaj z beograjskimi študenti odpravili proti Novemu Sadu.

Blokada treh mostov v Novem Sadu
Blokada treh mostov v Novem Sadu FOTO: AP

Shod bo po napovedih študentov posvečen žrtvam in njihovim družinam, brez političnih in drugih študentskih zahtev. Kot so poudarili za srbske medije, si želijo, da bi potekal v tišini, državljane pa so ob tem pozvali, naj ne uporabljajo piščalk in trobil.

Vučić v svojem stilu: Je kakšna tekma ali kaj podobnega?

K mirnim protestom je v petek v skupni izjavi pozvala delegacija EU v Srbiji skupaj z veleposlaništvi več držav. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v četrtek na novinarsko vprašanje, kaj pričakuje v soboto, sprva dejal: "Kaj pa je v soboto, kakšna tekma ali kaj podobnega?" 

In potem se je nenadoma spomnil in protestnike pozval k mirnemu shodu, saj pot nasilja ni prava. "Pravici mora biti zadoščeno, vendar ne tisti, izmišljeni na ulici. Tisti, ki so odgovorni za padec nadstreška, bodo odgovarjali pred ustreznimi institucijami," je povedal.

Izražanje jeze, sistemska represija in zvočni top

Kot je znano, je novosadska tragedija sprožila študentske proteste in zasedbe univerz po državi, ki trajajo že skoraj eno leto. Protestniki so sprva zahtevali kaznovanje odgovornih za nesrečo, pozneje pa so protesti prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava. 

15. marca letos se je na protestu "15 za 15" v Beogradu zbralo rekordno število ljudi. Oblasti so poročale o 107.000 udeležencih, neodvisne organizacije so ocenile, da jih je bilo med 275.000 in 325.000, študenti in organizatorji pa, da je na ulice prišlo več kot pol milijona udeležencev. Množico je razgnal nenavaden, izjemno glasen visokofrekvenčni zvok, domnevno zvočni top. Oblasti so to zanikale in resnica še danes ni znana.

Preberi še Je Vučić nad protestnike poslal zvočni top? 'Ta človek nas hoče ubiti!'

Študenti od spomladi zahtevajo tudi predčasne volitve.

Še vedno brez epiloga

Za tragedijo doslej še nihče ni kazensko odgovarjal, oblasti s predsednikom Vučićem na čelu pa namesto krivcev za nesrečo preganjajo protestnike, medtem ko proteste označujejo za barvno revolucijo in poskus destabilizacije države.

