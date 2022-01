Leto dni od aretacije Navalnega, v Rusiji se krepi zatiranje kritikov

Mineva leto dni, odkar so ruske oblasti ob vrnitvi iz Nemčije, kjer se je zdravil po zastrupitvi z novičokom, aretirale opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Ta trenutno še vedno služi zaporno kazen v kazenski koloniji, v državi pa se nadaljujejo ukrepi za utišanje kritičnih glasov, ki so se še okrepili po aretaciji Navalnega.

Navalni, velik nasprotnik ruskega predsednika Vladimirja Putina, je bil 20. avgusta 2020 na poti z letalom v Rusiji, ko se je začel slabo počutiti in je pristal v bolnišnici. Kasneje se je izkazalo, da je bil zastrupljen z živčnim strupom novičok, za napad pa sta tako on kot Zahod okrivila Kremelj, ki vsakršno odgovornost zanika. Navalni je zdravstveno pomoč poiskal v Berlinu, ko pa se je 17. januarja lani vrnil v Rusijo, so ga na podlagi starih obtožb aretirali in nato obsodili na zaporno kazen v kazenski koloniji.

icon-expand Leto dni po aretaciji Navalnega se v Rusiji krepi zatiranje kritikov. FOTO: AP

To je dodatno zaostrilo odnose med Rusijo in zahodnimi državami, zlasti Evropsko unijo, ki je tudi okrepila sankcije proti Rusiji. Navalni je v četrtek iz zapora sporočil, da bosta mreži CNN in HBO v kratkem predvajali dokumentarec o njegovi zastrupitvi, ki pa da ga bodo drugi zagotovo videli prej kot on. Ruski preiskovalci so lani proti Navalnemu sprožili novo preiskavo s področja ekstremizma, ki bi mu ob prvotnih nekaj več kot dveh letih zapora lahko prinesla še do deset let zaporne kazni.