Leto dni od racije na Peršmanovi domačiji epiloga še vedno ni

Na domačiji, kjer so nacisti ob koncu druge svetovne vojne pobili 11 članov dveh slovenskih družin, so med antifašističnim taborom v organizaciji slovenskih študentov 27. julija lani izvedli obsežno policijsko racijo, kot razlog pa navedli sum kršitev zakonov o varstvu narave in kampiranju. Racija je odmevala med slovensko manjšino in tudi v Sloveniji. Kot je pojasnil Vouk, ima ob obletnici mešane občutke. Po eni strani kot pozitivno ocenjuje poročilo komisije pod okriljem avstrijskega notranjega ministrstva. Ta je lani jeseni ugotovila, da je bila racija v več pogledih nezakonita in nesorazmerna, da pa ni bila usmerjena proti slovenski skupnosti ali spominskemu centru Peršman. Sadovnik, ki je bil eden od članov te komisije, je zadovoljen, da je ministrstvo upoštevalo priporočilo komisije o izobraževanju policistov o zgodovini koroških Slovencev. Pojasnil je, da je izobraževanje že steklo in da so prvi policisti že obiskali muzej na Peršmanovi domačiji.

Racija na antifašističnem taboru FOTO: POP TV

Priporočila notranjega ministrstva policijskim enotam

"Dobil sem odzive, da je to bilo zelo koristno in seveda za marsikoga prvi stik z zgodovino slovenske narodne skupnosti, se pravi, da to zagotovo učinkuje," je dejal Sadovnik, sicer tudi potomec družine, katere člane so leta 1945 ubili na domačiji. Vouk in Sadovnik sta tudi zadovoljna, ker so v nedeljo objavili priporočila notranjega ministrstva policijskim enotam za ukrepanje na spominskih mestih. Ta določajo, da se mora policija pred tovrstnimi ukrepi povezati z organizatorji, da se mora pred tem posebej pozanimati, za kakšen kraj gre, torej ozaveščanje policijskih enot, ki so predvidene za ukrepe, ter da je treba ravnati empatično. "Če bi ta priporočila upoštevali že pred letom dni, do te policijske akcije seveda nikoli ne bi prišlo," je prepričan Vouk. Sadovnik pa je ocenil, da so priporočila korak v pravo smer.

Brez političih posledic