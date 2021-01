Leto dni po sestrelitvi letala države od Irana terjajo pravico za žrtve

Zunanji ministri petih držav, katerih državljani so umrli v sestrelitvi ukrajinskega letala, so se na obletnico nesreče v petek sestali v Londonu in Iran pozvali k večji transparentnosti, poroča Sky News.

Kanada, Ukrajina, Švedska, Afganistan in Velika Britanija od Irana pričakujejo, da jim bo omogočil popoln dostop do vseh podrobnosti tragične nesreče, v kateri je življenje izgubilo 176 potnikov ukrajinskega letala.

Od Irana bodo še naprej terjale pravico za žrtve in zagotovilo, da v polnosti poravna odškodnino družinam žrtev in njihovim državam.

V Teheranu je vojaški tožilec Gholam Abbas Torkiza državno televizijo pojasnil, da so proti 10 častnikom revolucionarde garde izrekli diciplinske ukrepe, nekatere so tudi odpustili. Kmalu se bo po besedah Abbas Torkija začelo sojenje.