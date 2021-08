Leto dni po smrti 21-letnika, ki je zapeljal v bodečo žico, preiskujejo tri moške

Trije moški so osumljeni, da so na gozdni poti v naselju Jelenje v bližini hrvaške Reke leta nastavljali rezilne in bodeče žice. Na eno od teh je pred dobrim letom dni naletel Dorian Semion Valentić . S prijatelji se je med vožnjo z motociklom zapletel v žico, ta pa ga je tako hudo poškodovala v predelu vratu, da je kljub nudenju prve pomoči umrl na kraju nesreče.

Hrvaški policisti so zoper trojico sprožili preiskavo na podlagi suma, da so leta prek ceste na območju gozda, imenovanem Prisika, v Lopači pri Jelenjah, nastavljali nevarno jekleno žico. Nanjo je 9. avgusta lani naletel 21-letnik in zaradi hudih poškodb na kraju umrl.

Zaradi počasne preiskave in iskanja odgovornih je minulo nedeljo, na predvečer obletnice Dorianove smrti, Združenje karavana za življenje – motoristi na cesti organiziralo spominsko vožnjo, ki so jo poimenovali 'Pravica za Doriana'. Karavana več sto motoristov in štirikolesnikov se je zapeljala do kraja, kjer je mladenič umrl, nato pa nadaljevala vožnjo do središča Reke. S tem so želeli opozoriti na neučinkovit sistem, ker – kot izpostavljajo – preiskovalci že leto dni 'tipajo' v temi. Tudi družina in številni prijatelji pokojnega 21-letnika so zaradi počasnosti preiskave ogorčeni, piše spletni portal 24sata.

Novinarji omenjenega medija so vprašanja o poteku preiskave in nadaljnjih korakih ob tem naslovili na pristojno državno odvetništvo v Reki. Odgovorili so jim, da je reško občinsko odvetništvo izdalo odločbo o uvedbi preiskave zoper tri hrvaške državljane, utemeljeno osumljene storitve hudega kaznivega dejanja ogrožanja splošne javne varnosti. To so storili na način, da so v Lopači, na gozdnem območju imenovanem Prisika, med dve drevesi postavljali, prek leta pa odstranjevali in znova nameščali ter dodatno zategovali nevarno žico.

In na eno od teh je 9. avgusta lani nalezel mladi motociklist, ki ga je žica v predelu vratu tako hudo porezala, da je umrl na mestu dogodka, so še dodali.

Hrvaški spletni portal pa ob tem še piše, da naj bi trojico preiskovali tudi na podlagi novinarskih člankov.