Tujina

Leto dni po sejanju smrti v Magdeburgu znova zasvetile praznične luči

Magdeburg, 20. 11. 2025 16.20 | Posodobljeno pred 38 minutami

M.P.
2

V Magdeburgu so slabo leto dni po tem, ko je v množico ljudi treščil avtomobil, pri čemer je umrlo šest oseb, na lokalnem božičnem sejmu znova zasvetile praznične luči. Stojnice je odprlo več kot 140 trgovcev, postavili pa so tudi panoramsko kolo in drsališče. Nemške oblasti so medtem v dodatne varnostne ukrepe vložile najmanj 250.000 evrov.

Več kot 140 trgovcev je na božičnem sejmu v Magdeburgu letos znova postavilo svoje stojnice. Na njih prodajajo sveče, volnene klobuke, kandirane mandlje, kuhano vino in druge božične dobrote. Tam sta tudi panoramsko kolo in drsališče, poročata Euronews in AP News.

Kot je za nemško televizijo RTL povedal direktor podjetja Magdeburg Christmas Market Paul-Gerhard Stieger, da med prebivalci veje optimizem, čeprav niso pozabili na tragične dogodke minulega leta, ko je 51-letni zdravnik iz Savdske Arabije z vozilom zapeljal v množico obiskovalcev sejma in ob tem sejal smrt. Umrlo je šest oseb, več sto pa jih je bilo ranjenih.

Preberi še Voznik, ki je pokosil ljudi na božičnem sejmu, gladovno stavka

Taleb al-Abdulmohsen je obtožen šestih umorov in 338 poskusov umora, sojenje pa naj bi trajalo do marca. Če bo spoznan za krivega, mu grozi dosmrtna zaporna kazen.

Obtoženi, ki je sicer ta mesec priznal, da je 20. decembra lani v času incidenta res sedel za volanom vozila, a dodatnih podrobnosti o dogodku ni podal, prav tako ni izkazal obžalovanja, je pred dobrim tednom začel tudi z gladovno stavko. Kot je dejal, namerava pri njej vztrajati tri tedne, čeprav mu je sodišče dalo vedeti, da se sojenje lahko nadaljuje tudi brez njega.

Da se tovrstna tragedija ne bi ponovila, so sicer nemške oblasti po poročanju nemških medijev v nove varnostne sisteme, ki vključujejo tudi betonske bloke, ki preprečujejo vstop avtomobilom na sejem, vložile najmanj 250.000 evrov.

magdeburg nemčija božični sejem napad
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bb5a
20. 11. 2025 17.30
Ne bo treba dolg čakat, da bodo spet raketni znanstveniki svoje raketno znanost širil...
ODGOVORI
0 0
Sixten Malmerfelt
20. 11. 2025 17.26
+1
Nemci, zahvalite se Angelci, willkomen!
ODGOVORI
1 0
