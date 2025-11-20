Leto dni po sejanju smrti v Magdeburgu znova zasvetile praznične luči

Več kot 140 trgovcev je na božičnem sejmu v Magdeburgu letos znova postavilo svoje stojnice. Na njih prodajajo sveče, volnene klobuke, kandirane mandlje, kuhano vino in druge božične dobrote. Tam sta tudi panoramsko kolo in drsališče, poročata Euronews in AP News .

Kot je za nemško televizijo RTL povedal direktor podjetja Magdeburg Christmas Market Paul-Gerhard Stieger , da med prebivalci veje optimizem, čeprav niso pozabili na tragične dogodke minulega leta, ko je 51-letni zdravnik iz Savdske Arabije z vozilom zapeljal v množico obiskovalcev sejma in ob tem sejal smrt. Umrlo je šest oseb, več sto pa jih je bilo ranjenih.

Taleb al-Abdulmohsen je obtožen šestih umorov in 338 poskusov umora, sojenje pa naj bi trajalo do marca. Če bo spoznan za krivega, mu grozi dosmrtna zaporna kazen.

Obtoženi, ki je sicer ta mesec priznal, da je 20. decembra lani v času incidenta res sedel za volanom vozila, a dodatnih podrobnosti o dogodku ni podal, prav tako ni izkazal obžalovanja, je pred dobrim tednom začel tudi z gladovno stavko. Kot je dejal, namerava pri njej vztrajati tri tedne, čeprav mu je sodišče dalo vedeti, da se sojenje lahko nadaljuje tudi brez njega.