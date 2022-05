Leto dni po tragični nesreči nihalke v Italiji preiskava še ni končana

Leto dni po nesreči se bo tamkajšnja občina dogodka spomnila s slovesnostjo in spominsko ploščo z imeni vseh 14 žrtev. Na žalno slovesnost je občina povabila sorodnike žrtev, vendar med njimi ne bo edinega preživelega in njegovih sorodnikov, poroča RAI .

Preiskava za ugotavljanje odgovornosti za nesrečo še ni zaključena. Že nekaj ur po tragediji je bilo jasno, da je vzrok nesreče pretrgan vlečni kabel. Preiskava, ki je bila uvedena zaradi obtožb o večkratnem uboju in povzročitve poškodb iz malomarnosti, se bo predvidoma zaključila v prihodnjih tednih. Rezultati izvedenskih poročil bodo znani do 30. junija, nato bo 14. julija potekalo prvo zaslišanje na sojenju. Hipoteza, na katero se sklicuje tožilstvo, je, da je šlo za manipuliranje z zasilno varnostno zavoro, zaradi česar je naprava padla v globino.

Po nesreči aretirali trojico

Napravo, ki naj bi ob pretrganju žičniškega kabla aktivirala zasilno zavoro, da bi ta nato blokirala oziroma stabilizirala kabine, so deaktivirali in 26. aprila lani, torej slab mesec pred nesrečo, spet pognali. To so storili zavestno, da bi se izognili morebitnim ponovnim blokadam in zamudam v delovanju nihalke, misleč, da se kabel nikoli ne bo strgal, je nekaj dni po nesreči pojasnila pristojna tožilka iz mesta Verbania Olimpia Bossi.

Takoj po nesreči so aretirali upravljavca, vodjo obratovanja in vodja servisa. Trojico so kmalu izpustili, saj sodnik za predhodno preiskavo ni sprejel obtožbe tožilstva. Po zamenjavi sodnika je bil za osumljence najprej odrejen hišni pripor, nato pa so jih znova izpustili.