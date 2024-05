Srbija leto po napadu: 'Majske tragedije so v naši družbi pustile trajno brazgotino'

"Majske tragedije so v srbski družbi pustile trajno brazgotino. Ostal je travmatičen spomin na tragedijo mrtvih otrok in njihovih družin. V ljudi, predvsem v otroke in njihove starše, se je trajno vtisnil občutek negotovosti in strahu – zgodilo se je nekaj, kar se je zdelo nemogoče, nekaj, kar nikoli več ne bo veljalo za nemogoče ," je za 24ur.com povedal Dragan Popadić , socialni pedagog in profesor psihologije na beograjski Filozofski fakulteti.

Oblast se je od prvega dne otepala odgovornosti in za tragedije krivila zahodne vrednote in videoigre. Slogan, da sistem ni zatajil, ponavlja še danes, je kritičen naš sogovornik. "Strah in žalost ljudi sta bila prevelika, da bi lahko sprejeli takšno retoriko. Namesto tega se je v javnosti izoblikovalo jasno stališče – sistem je zatajil! Podoba sistema, ki je bil do takrat predstavljen kot kompetenten za varnost državljanov, medtem ko ga ogrožajo notranji in zunanji sovražniki, se je v očeh državljanov nenadoma spremenila. Zavedanje, da je sistem zatajil, je državljane naredilo dojemljive za številne primere nasilja, ki jih je sistem obravnaval brezbrižno in so sčasoma postali del vsakdana. Po vsej Srbiji so se ljudje in ljudske iniciative samoorganizirali v množične demonstracije. Slogan "Srbija proti nasilju" je bil tisti, ki je na decembrskih volitvah prvič uspel združiti opozicijske stranke, leve in desne, skupaj z državljanskimi gibanji."

Vlada je bila od vsega začetka usmerjena v zmanjševanje lastne škode. Po obtožbah, s katerimi je najprej poskusila, se je bila prisiljena braniti očitkov, da je sistem odpovedal, številne sledi pa so vodile do njihovih ljudi in institucij. "Drugi razlog za njihov mlačen odziv je v tem, da je vrh vlade že na samem začetku naredil nerazumljive napake, kot so neizražanje sočutja s polaganjem cvetja, prižiganjem sveč in vpisovanjem v žalno knjigo. Svojih napak niso hoteli priznati, raje so počakali, da obtožbe potihnejo in se javnost posveti drugim temam."

Izvedenih je bilo nekaj ukrepov, kot je akcija predaje nelegalnega orožja. Spremenjenih je bilo nekaj zakonskih predpisov, napovedanih nekaj sprememb, prikima Popadić. A hkrati opozori – vsi ti ukrepi so namenjeni umirjanju razmer in ne radikalni spremembi v odnosu do nasilja. "Dogodki so povečali zavedanje ljudi, da je nasilje prisotno v njihovem vsakdanjem življenju, oblast pa je nepripravljena in nezmožna, da jih zaščiti. Odziv vlade je upravičil te strahove, k temu pa so prispevali tudi drugi dogodki, ki niso povezani z majskimi umori. Sojenja kriminalnim združbam in prestreženi pogovori so pokazali na povezanost državnih institucij s kriminalci, na prikrivanje zločinov iz preteklosti itd."

Po njegovem mnenju so majski dogodki velik del ljudi pripeljali do spoznanja, da je sistem zatajil, ne pa tudi do tega, da uvidijo resnico, da je sistem pravzaprav tisti, ki generira nasilje. "Državljani še niso pripravljeni spoznati, da so te oblike nasilja v družbi lovke organizma, ki se je rodil v devetdesetih letih in se nenehno krepi. Zatiskanje oči pred resnico lahko opazimo tudi v prevladujočih narativih glede genocida v Srebrenici in konflikta na Kosovu," je še dejal.