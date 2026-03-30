Ker ni ustavil tankerja, bi ga zaprli za leto dni

Naftni tanker Boracay je francoska mornarica ustavila septembra lani v mednarodnih vodah zahodno od obale Bretanje, ker je plul brez vidne zastave. Ladja, domnevno del ruske flote v senci, ki je kljub mednarodnim sankcijam zaradi vojne v Ukrajini v Indijo prevažala rusko nafto, je pred zasegom razobesila lažno zastavo Benina.

Če nekaj dni so izpustili posadko in tanker. Ta se danes imenuje Phoenix in pluje pod rusko zastavo, navaja tiskovna agencija AFP.

Sodniki so kapitana obsodili, ker ni upošteval ukazov mornarice. Čenov odvetnik je sicer med obravnavo zahteval njegovo oprostitev, češ da mu po pomorskem pravu francosko sodišče ne more soditi za dejanja, ki so se zgodila v mednarodnih vodah.

Ladja je bila sicer osumljena tudi vpletenosti v prelete z droni, ki so septembra lani motili danski zračni promet, a to ni bilo predmet obravnave francoskega sodišča.