Tujina

Ker ni ustavil tankerja, bi ga zaprli za leto dni

Brest, 30. 03. 2026 16.18 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
T.H.
Naftni tanker Boracay

Sodišče v Franciji je na leto dni zapora obsodilo kitajskega kapitana domnevnega tankerja t. i. ruske flote v senci, ker ni upošteval ukazov za ustavitev plovila. 39-letnemu Čen Žangjeju prisodilo tudi na 150.000 evrov globe in zanj izdalo nalog za prijetje -obsodili so ga namreč v odsotnosti.

Naftni tanker Boracay je francoska mornarica ustavila septembra lani v mednarodnih vodah zahodno od obale Bretanje, ker je plul brez vidne zastave. Ladja, domnevno del ruske flote v senci, ki je kljub mednarodnim sankcijam zaradi vojne v Ukrajini v Indijo prevažala rusko nafto, je pred zasegom razobesila lažno zastavo Benina.

Naftni tanker Boracay
Naftni tanker Boracay
FOTO: AP

Ladjo je francoska mornarica zasegla, ruski predsednik Vladimir Putin je zaseg plovila obsodil kot piratstvo.

Če nekaj dni so izpustili posadko in tanker. Ta se danes imenuje Phoenix in pluje pod rusko zastavo, navaja tiskovna agencija AFP.

Sodniki so kapitana obsodili, ker ni upošteval ukazov mornarice. Čenov odvetnik je sicer med obravnavo zahteval njegovo oprostitev, češ da mu po pomorskem pravu francosko sodišče ne more soditi za dejanja, ki so se zgodila v mednarodnih vodah.

Ladja je bila sicer osumljena tudi vpletenosti v prelete z droni, ki so septembra lani motili danski zračni promet, a to ni bilo predmet obravnave francoskega sodišča.

Naftni tanker Boracay
Naftni tanker Boracay
FOTO: AP

Evropska unija je v okviru sankcij proti Rusiji zaradi invazije na Ukrajino na seznam plovil, za katera obstaja sum, da so del ruske flote v senci, uvrstila 598 plovil, ki jim je prepovedan vstop v evropska pristanišča in uporaba pomorskih storitev.

tanker Boracay kapitan zapor Rusija flota v senci

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sabro4
30. 03. 2026 17.56
ker ni kaj pisati o UA zmagovalnem načrtu smetite tu gor to rusofobijo, prav patetično, sicer je to navadno piratstvo
Odgovori
+1
1 0
MiskoPol
30. 03. 2026 17.53
Meni ni jasno, kako se lahko neko ladjo ustavi v mednarodnih vodah. Ali torej lahko Španija uvede sankcije proti Cipru in zaseže njegovo ladjo sredi Atlantskega oceana? In hkrati še "odvzame" kapitana?
Odgovori
+1
1 0
Heprk
30. 03. 2026 17.59
zahod si zakone prireja po svoje, cisti primer so jenkiji. potem pa jocejo ko se enako zgodi njim
Odgovori
0 0
Justice4all
30. 03. 2026 17.47
Četudi je takoimenovana flota v senci je v mednarodnih vodah nedotakljiva...Pomorsko pravo...
Odgovori
+1
1 0
Razumnež
30. 03. 2026 17.07
Trump ima boljšo rešitev za take, ki se ne identificirajo in ki šmuglajo...... Ka-BOOOOM, pa je rešeno.
Odgovori
-2
2 4
štrekeljc
30. 03. 2026 17.53
Zamenjaj vzdevek!
Odgovori
+1
1 0
Heprk
30. 03. 2026 17.59
kdo pa je trump da sodi drugim? Saj ni svet njihov oz njegov
Odgovori
0 0
bandit1
30. 03. 2026 16.54
Obstaja sum? še dobro da ga niso potopili v mednarodnih vodah.
Odgovori
+0
2 2
