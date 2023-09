Leto in pol po carskem rezu v trebuhu mame našli kot krožnik velik pripomoček

Novozelandska mama je še 18 mesecev po carskem rezu v spodnjem delu trebuha čutila vse bolj močne bolečine. Na zdravniškem pregledu pa so nato ugotovili, da so zdravniki med operacijo v njenem trebuhu pozabili za krožnik velik pripomoček AWR, ki se med porodom s carskim rezom uporablja za odprtje trebuha.

Medicinsko napravo premera 17 centimetrov so po letu in pol odkrili šele s pomočjo CT fotografije, saj rentgenske slike tujka niso pokazale. Bolečine mame so se medtem ves čas stopnjevale, obiski pri ginekologinji pa nikoli niso pokazali nenormalnosti. Zaradi hudih bolečin je obiskala tudi urgenco.

Mama, ki v času poroda še ni bila stara 30 let, je rodila v mestni bolnišnici Auckland. Tam so v odzivu na incident dejali, da so med operacijo ravnali razumno in v skladu z njenim potrebam, ob tem pa da je niso zanemarjali.

Ob operaciji je bilo prisotnih 11 članov zdravniškega osebja - kirurg, babice, patronažne sestre, več anesteziologov in zdravstvenih tehnikov. Dejali so, da pripomoček ni bil vštet v končno število zdravniških instrumentov, uporabljenih pri operaciji, saj "je med operacijo deloma ves čas na površju, zato ga ni mogoče pozabiti".