Leto, ki bi ga kraljeva družina najraje pozabila

Britanska kraljeva družina ima za seboj leto, ki ga želi čimprej pozabiti. Začelo se je z boleznijo – še vedno neznanima rakoma dveh članov, kralja in valižanske princese. Nadaljevalo se je z njeno vse predolgo nepojasnjeno odsotnostjo iz javnega življenja in potem njenim ganljivim video priznanjem, da ima raka in se zdravi s kemoterapijo. Končuje se na videz normalno, kot bi bilo vse spet v najboljšem redu, z rutinskim božičnim pojavljanjem kraljeve družine, vendar z veliko manjkajočimi člani, kar je posledica družinskih zdrah in najnovejšega škandala, ki ga je zagodel kdo drug kot kraljev brat, princ Andrew.