Leto po tragediji na Hvaru: šestletni deček še ni povsem okreval

Kot so izvedeli pri hrvaškem portalu, so na okrožnem sodišču v Splitu nedavno sprejeli obtožnico, sojenje pa se bo tako začelo takoj po koncu poletja.

Vincijeva otroka, ki sta bila takoj po nesreči v kritičnem stanju, sta preživela, a ima danes šestletni deček še vedno zdravstvene težave. Še vedno ima težave z dihanjem in se ne more ukvarjati s športom. Družina bo po besedah enega od potnikov Bruna Mancusa preko svojih odvetnikov zahtevala odškodnino.

Oba sta vztrajala, da nista odgovorna za tragedijo na Hvaru, saj sta poškodovanim takoj nudila prvo pomoč. V jadrnico sta sicer vgradila agregat znamke ford, model FG-9250e, ki ni namenjen uporabi na plovilih in v zaprtih prostorih, ampak je namenjen za odprte prostore. Agregat sta kupila v Fordovi prodajalni, zanj pa sta odštela približno 675 evrov, medtem ko agregati, ki so primerni za plovila, stanejo najmanj 10.000 evrov.

Potniki so se na ladji zastrupili, potem ko je ogljikov monoksid uhajal iz generatorja. Italijanski turisti so bili sicer na križarjenju po Jadranu, na svoji poti pa so obiskali več otokov. Tragedija se je zgodila na Hvaru. Ker je bilo neznosno vroče, so Italijani zahtevali, da se vklopi klimatsko napravo.

Glede na izjave potnikov so se ti pritoževali nad smradom iz prezračevalnih naprav in prav pokojni Eugenio Vinci je tistega usodnega večera opozoril člane posadke, da nekaj ni v redu. Njegovo ženo je tisto noč večkrat obšla slabost, ko se je zbudila, pa moža ni bilo ob njej. Našla ga je mrtvega v kopalnici.

V zelo slabem zdravstvenem stanju sta bila Vincijeva otroka, ki so ju nemudoma odpeljali v bolnišnico v Splitu. Oba sta bila v komi. Deklica si je opomogla, dečka pa so nato premestili v bolnišnico v Rimu, kjer njegova rehabilitacija še vedno traja.