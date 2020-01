Mojstri feng šuja napovedujejo vnovično izvolitev Trumpa

Po drugi strani pa ni pričakovati večjih naravnih nesreč, kakršne so bile napovedane v prašičjem letu. Mojster Ma Mingčao vidi tudi nevarnost širjenja bolezni. Kitajce, tudi tiste, ki niso vraževerni, je ta napoved prestrašila.

Za princa Harryja in njegovo ženo Meghan so stvari nekoliko bolj nepredvidljive.

In če verjamemo strokovnjakom kitajskega horoskopa, Trumpa čaka dobro leto: "Trump ima pred seboj uspešno usodo," je za AFPdejal Gao Ju Lin , mojster feng šuja iz Tajvana. O usodi prihodnjega leta se je pred tem posvetoval s Knjigo premen, starodavnim prerokovalnim kitajskim besedilom. Napoveduje, da bo Trump zlahka premagal vse ovire.

Začenja se nov cikel v lunarnem koledarju

Podgana, ki je na Zahodu ne povezujemo ravno s pozitivnimi lastnostmi, ima na Kitajskem veliko boljši ugled. Ljudje, rojeni v znamenju podgane, veljajo za inteligentne, iznajdljive in vsestranske.

Vsako znamenje v kitajskem horoskopu je povezano z osnovnima pojmoma v kitajski filozofiji jin in jang ter z enim od petih elementov – kovino, ognjem, lesom, zemljo in vodo, ki se menjajo vsako leto. Tokrat je na vrsti kombinacija podgane in kovinskega janga.

Kitajski jasnovidci letom podgan posvečajo posebno pozornost, saj se s tem znamenjem začne nov cikel v lunarnem koledarju. Kot poudarjajo, je začetek novega dvanajstletnega cikla pravi čas, da ljudje poskusijo nekaj novega. Kdor želi v svoji karieri kaj spremeniti ali išče srečo v ljubezni, ima v letu podgane dobre obete.

Med znanimi osebnostmi so se v znamenju podgane med drugim rodili papež Frančišek, Katy Perry, Ben Affleck, Scarlett Johansson in britanski princ Harry.