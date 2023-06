Leto pred evropskimi volitvami opozorila na nevarnosti tujega vmešavanja

Evropski parlament poziva k usklajeni strategiji za večjo odpornost EU na tuje vmešavanje in manipuliranje z informacijami ter zaščito evropskih volitev junija 2024. Poslanci so v poročilu izpostavili predvsem vmešavanje na spletnih platformah, zaščito kritične infrastrukture in strateških sektorjev EU, vmešavanje med volilnimi postopki, tuje akterje, ki financirajo politične dejavnosti, in odpornost na kibernetske napade, so sporočili iz Strasbourga. Poročilo sicer temelji na resoluciji o tujem vmešavanju iz marca 2022.

Poročilo, ki so ga s 469 glasovi za, 71 proti in 75 vzdržanimi sprejeli na plenarnem zasedanju, je osredotočeno zlasti na rusko in kitajsko vmešavanje ter vmešavanje v državah, ki se uniji želijo pridružiti, vključno z Zahodnim Balkanom, in državah svetovnega juga. Obsodili so nevaren pojav "naročanja dezinformacij" - ponujanja storitev ustvarjanja dezinformacij vladnim in nevladnim akterjem, med drugim po temnem spletu, namenjenih spodkopavanju volilnih procesov.

Da bi preprečili prepovedane finančne transakcije, ki v EU prihajajo iz tretjih držav, so Evropsko komisijo pozvali, naj omogoči lažje sledenje donacijam, vse države članice EU pa, naj prednostno obravnavajo vprašanje donacij iz tretjih držav, ki jih prejemajo nacionalne politične stranke. V luči tega so pozvali tudi k ustreznemu financiranju boja proti dezinformacijam in podpore demokratičnim procesom ter izrazili željo po vzpostavitvi stalnega organa parlamenta za spremljanje tujega vmešavanja in boj proti njemu.