Tujina

Leto, zaznamovano z naraščanjem kršitev in nasilja

Munchen, 21. 04. 2026 10.47 pred 7 dnevi 3 min branja 2

Avtor:
N.V.
Razseljeni ljudje v Libanonu

Poročilo organizacije za človekove pravice Amnesty International za prejšnje leto je precej črno. Kršitve človekovih pravic naraščajo po vsem svetu, v večini primerov odgovorni ostajajo nekaznovani. Kršitelji niso samo posamezniki, temveč tudi politični voditelji.

"Poročilo Amnesty 2025", ki je bilo pravkar objavljeno na različnih lokacijah po svetu, navaja, da je bilo leto 2025 zaznamovano s tem, da so se številni vplivni posamezniki obnašali kot "plenilci".

Amnesty posebej obsoja politične voditelje, katerih dejanja so lani prevladovala v svetovnih naslovnicah. "Politični voditelji, kot so Trump, Putin in Netanjahu, med številnimi drugimi, so svoje osvajalske cilje za gospodarsko in politično prevlado uresničevali z uničevanjem, zatiranjem in nasiljem v velikem obsegu."

Uničenje po izraelskih napadih na Bejrut
Uničenje po izraelskih napadih na Bejrut
FOTO: AP

Po besedah Julie Duchrow, generalne sekretarke Amnesty International v Nemčiji, je vojna v Iranu trenutno najnujnejše vprašanje. Vendar poudarja, da je Amnesty dokumentirala kršitve človekovih pravic v približno 140 državah.

"V Iranu se ljudje soočajo z dvojno grožnjo: prvič z napadi ZDA in Izraela, ki kršijo mednarodno pravo, vključno z napadi na civilno prebivalstvo in infrastrukturo, in drugič z represijo lastne vlade, ki je že povzročila več tisoč smrti," je dejala za Deutsche Welle.

Pa vendar po besedah Duchrowove lahko režim v Teheranu zamenjamo le, če se spoštuje tudi mednarodno pravo. "Nezakoniti napadi niso izboljšali razmer. Zdaj se bojimo še intenzivnejših napadov iranskega vodstva na lastno prebivalstvo."

Žalovanje v Iranu
Žalovanje v Iranu
FOTO: AP

A niso le ZDA, Rusija in Izrael tisti, ki so že zdavnaj opustili stari svetovni red. Številne druge države se po poročilu organizacije Amnesty International vse bolj oddaljujejo od sistema politike, ki temelji na trdnih mednarodnih pravilih. "Svetovni red, ki je nastal iz pepela holokavsta in nepredstavljivega uničenja dveh svetovnih vojn ter se je v zadnjih 80 letih postopoma gradil, z velikim naporom, a žal ne dovolj stabilno."

Države, ki ostajajo zavezane demokraciji, pravni državi in mednarodni stabilnosti, pa pogosto delujejo nemočno in se vse bolj zanašajo na politiko popuščanja.

Ampak ali je starega svetovnega reda res že konec? Po mnenju Amnesty International ravno nasprotno. Poročilo hvali "vrhunsko delo" diplomatov in aktivistov, ki si od leta 1945 prizadevajo za bolj miren svet. "Sprejetje Splošne deklaracije človekovih pravic leta 1948 in Konvencije o preprečevanju genocida ter številnih drugih normativnih instrumentov, o katerih se je razpravljalo in so bili sprejeti, niso iluzija."

Poročilo navaja, da tisti, ki danes glasno obžalujejo konec svetovnega reda, temelječega na pravilih, v resnici večinoma sami želijo njegov propad.

Amnesty International posebej izpostavlja dve vladi: ZDA in Izrael. Glede ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom poročilo navaja, da je januarja 2026 državni sekretar Marco Rubio predstavil vizijo novega reda: zahodnega zavezništva krščanskih civilizacij, ki preprosto ignorira pomembna zgodovinska dejstva.

Tudi ocene ravnanj Izraela v bližnjevzhodnem konfliktu so ostre. "Za milijone ljudi so mednarodni zaščitni mehanizmi odpovedali, kot v primeru Palestincev, ki so podvrženi genocidu, apartheidu in okupaciji s strani izraelske vlade."

Glede ruskega predsednika Vladimirja Putina poročilo navaja, da Rusija še naprej izvaja zločine proti človeštvu v Ukrajini.

Preberi še Pekel južno od reke Litani

Vsa ta kršenja človekovih pravic kažejo na trend, ki se verjetno ne bo umiril in bi lahko povzročil nove konflikte. Kljub temu poročilo letnega pregleda navaja, da so se vsaj v primeru vojne, ki sta jo ZDA in Izrael vodili proti Iranu, nekatere države članice EU jasno distancirale od konflikta. "V začetku leta 2026 so nekatere evropske države pokazale bolj celovito razumevanje tveganj, saj se niso pridružile napadom ZDA in Izraela na Iran ter so se zavezale k zaščiti strateške varnosti."

Tudi Julia Duchrow še vedno najde dovolj primerov, ki dajejo upanje v svetu, ki se zdi, da razpada. "V Iranu so ljudje odšli na ulice, čeprav so vedeli, da je njihovo življenje v nevarnosti. Na Madžarskem so nečloveške politike Viktorja Orbana pravkar izgubile podporo na volitvah. In ljudje so spet na svobodi, kot je Maria Kolesnikova v Belorusiji, za katero smo se zavzemali."

amnesty international človekove pravice vojna kršenje
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bu?e24 1
21. 04. 2026 15.41
Satanjahu precednik zahodnih držav tud naše zdej
+0
1 1
sabro4
21. 04. 2026 13.54
zahvaljujoč kandidatu za Nobelo za mir in njegovemu prišepetovalcu Sataniahuju
+0
2 2
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
