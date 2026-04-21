Leto, zaznamovano z naraščanjem kršitev in nasilja

"Poročilo Amnesty 2025", ki je bilo pravkar objavljeno na različnih lokacijah po svetu, navaja, da je bilo leto 2025 zaznamovano s tem, da so se številni vplivni posamezniki obnašali kot "plenilci". Amnesty posebej obsoja politične voditelje, katerih dejanja so lani prevladovala v svetovnih naslovnicah. "Politični voditelji, kot so Trump, Putin in Netanjahu, med številnimi drugimi, so svoje osvajalske cilje za gospodarsko in politično prevlado uresničevali z uničevanjem, zatiranjem in nasiljem v velikem obsegu."

Uničenje po izraelskih napadih na Bejrut FOTO: AP

Po besedah Julie Duchrow, generalne sekretarke Amnesty International v Nemčiji, je vojna v Iranu trenutno najnujnejše vprašanje. Vendar poudarja, da je Amnesty dokumentirala kršitve človekovih pravic v približno 140 državah. "V Iranu se ljudje soočajo z dvojno grožnjo: prvič z napadi ZDA in Izraela, ki kršijo mednarodno pravo, vključno z napadi na civilno prebivalstvo in infrastrukturo, in drugič z represijo lastne vlade, ki je že povzročila več tisoč smrti," je dejala za Deutsche Welle. Pa vendar po besedah Duchrowove lahko režim v Teheranu zamenjamo le, če se spoštuje tudi mednarodno pravo. "Nezakoniti napadi niso izboljšali razmer. Zdaj se bojimo še intenzivnejših napadov iranskega vodstva na lastno prebivalstvo."

Žalovanje v Iranu FOTO: AP

A niso le ZDA, Rusija in Izrael tisti, ki so že zdavnaj opustili stari svetovni red. Številne druge države se po poročilu organizacije Amnesty International vse bolj oddaljujejo od sistema politike, ki temelji na trdnih mednarodnih pravilih. "Svetovni red, ki je nastal iz pepela holokavsta in nepredstavljivega uničenja dveh svetovnih vojn ter se je v zadnjih 80 letih postopoma gradil, z velikim naporom, a žal ne dovolj stabilno." Države, ki ostajajo zavezane demokraciji, pravni državi in mednarodni stabilnosti, pa pogosto delujejo nemočno in se vse bolj zanašajo na politiko popuščanja. Ampak ali je starega svetovnega reda res že konec? Po mnenju Amnesty International ravno nasprotno. Poročilo hvali "vrhunsko delo" diplomatov in aktivistov, ki si od leta 1945 prizadevajo za bolj miren svet. "Sprejetje Splošne deklaracije človekovih pravic leta 1948 in Konvencije o preprečevanju genocida ter številnih drugih normativnih instrumentov, o katerih se je razpravljalo in so bili sprejeti, niso iluzija." Poročilo navaja, da tisti, ki danes glasno obžalujejo konec svetovnega reda, temelječega na pravilih, v resnici večinoma sami želijo njegov propad. Amnesty International posebej izpostavlja dve vladi: ZDA in Izrael. Glede ZDA pod predsednikom Donaldom Trumpom poročilo navaja, da je januarja 2026 državni sekretar Marco Rubio predstavil vizijo novega reda: zahodnega zavezništva krščanskih civilizacij, ki preprosto ignorira pomembna zgodovinska dejstva. Tudi ocene ravnanj Izraela v bližnjevzhodnem konfliktu so ostre. "Za milijone ljudi so mednarodni zaščitni mehanizmi odpovedali, kot v primeru Palestincev, ki so podvrženi genocidu, apartheidu in okupaciji s strani izraelske vlade." Glede ruskega predsednika Vladimirja Putina poročilo navaja, da Rusija še naprej izvaja zločine proti človeštvu v Ukrajini.