Letos na britanskih letališčih aretirali že 378 tihotapcev konoplje

Moški iz Los Angelesa je tako letos pristal s 158 kilogrami konoplje, katere vrednost na trgu znaša več kot milijon evrov. Drogo je prevažal kar v svojem kovčku in kovčkih svojih otrok, ko so ga zalotili, pa so mu odvzeli prostost, čaka pa ga triletna zaporna kazen. Ta mesec so na letališču v Birminghamu aretirali 11 britanskih potnikov s Tajske, ker so v njihovih torbah našli skupno 510 kilogramov konoplje.

Prek britanskih letališč je več sto kurirjev letos poskusilo pretihotapiti polne kovčke konoplje, kot so prepričani na nacionalni agenciji za boj proti kriminalu, pa so jih zavedli preprodajalci, ki jim povedo, da britanske oblasti marihuane ne jemljejo tako resno in da jo bodo v primeru, da jih dobijo, odnesli le z denarno kaznijo.

Po podatkih britanske Nacionalne agencije za boj proti kriminalu je bilo letos pri poskusu tihotapljenja marihuane aretiranih že 378 ljudi. Leta 2022 je bilo takšnih aretacij le 17, že v lanskem letu pa so zabeležili visok porast, saj so jih aretirali 136. V dveh letih pa se je tudi količina zasežene konoplje povečala iz letnih dveh ton na 15 ton.

Charles Yates, namestnik direktorja nacionalne agencije za boj proti kriminalu, je za Sky News povedal, da so takšni poskusi precej predrzni. "Kurirji po letališčih hodijo s polnimi kovčki konoplje in mislijo, da jih ne bomo dobili oziroma da je najhuje, kar se lahko zgodi, da dobijo denarno kazen," je povedal.

Resničnost pa je, kot pravi, povsem drugačna, saj jih pogosto doleti zaporna kazen, številke pa so se v zadnjih letih močno povečale.

Večina teh kurirjev pa je iz držav, ki so konopljo legalizirale za osebno rabo in dovoljujejo tudi gojenje, med temi državami so Kanada, Tajska, Nemčija in nekateri deli Združenih držav Amerike, za tovrstne prevoze pa so kriminalne združbe pripravljene plačati tudi 15.000 evrov.

Yates je povedal, da naj bi povpraševanje na otoku naraslo, saj mnogi izmed kadilcev na otoku verjamejo, da je "zakonito" pridelana konoplja boljša in močnejša, zato so zanjo pripravljeni plačati več. "V resnici pa je vsebnost THC tu pridelane in zakonito pridelane konoplje zelo podobna, mislim da britanski preprodajalci le dobro tržijo," je dodal.

Maja letos je 40-letna Kanadčanka Chelsea Allingham pristala na letališču Heathrow, s seboj pa imela dva kovčka, polna konoplje. Že na letališču so drogo zaznali, a so ji sledili vse do hotelskega bara, kjer je svoj uspeh želela proslaviti, a so jo aretirali in jo zaprli za 10 mesecev.

James Babbage, generalni direktor agencije za boj proti kriminalu za grožnje, pa je za Sky News povedal: "Vsakogar, ki ga nagovarjajo, da bi se ukvarjal s tihotapljenjem, pozivamo, naj dobro premisli o posledicah svojih dejanj in tveganj, ki jim bo izpostavljen." Dodal je še, da so preprodajalci prepričljivi in lahko za takšna tvegana dejanja ponudijo dobra plačila, a da se tako veliko tveganje ne izplača.