Letošnja sezona Lige prvakov ni ogrožena: bodo klubi lahko igrali v naslednji?

Rešitev ni model, ki prinaša več denarja, ampak vzdržnejše poslovanje. Dražji in dražji nakupi in vse večje zadolževanje se največjim, denimo Juventusu, pri zasledovanju evropskega naslova niso obrestovali. Če pa bi klubi sprejeli trimilijardno posojilo banke, bi to pomenilo katastrofo. "Na takšen način so klube pravzaprav za naslednjih 20 let–ne glede na to, kdo je lastnik–dali v last bankam," še dodaja Ambrožič.

Podpredsednik JP Morgen Chase, Daniel Pinto, pa je prepričan: "Če se s temi postopki posel sklene ali če obstaja kakšen drug način, da podpremo nogomet v regiji, bomo to storili."Vsaj letošnja sezona Lige prvakov torej ni ogrožena, odločitev, ali bodo klubi smeli igrati tudi v naslednji, pa še ni jasna. Glede na trenutno stanje na domačih prvenstvenih lestvicah pa se lahko zgodi, da prihodnjo sezono šest od 12 superligaških klubov v Ligi prvakov sploh ne bo sodelovelo.