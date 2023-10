Letošnja turistična sezona na Hrvaškem primerljiva z rekordnim letom 2019

Največ nočitev so v prvih devetih mesecih ustvarili Nemci, sledijo Hrvati in Slovenci.

Največji turistični obisk so v prvih devetih mesecih zabeležili na Jadranski obali, kjer so turisti ustvarili 16,7 milijona prihodov in 98,1 milijona nočitev. To je osem oz. dva odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Zagreb je zabeležil 974.000 turističnih prihodov oz. 22 odstotkov več kot lani in 1,9 milijona nočitev oz. 15 odstotkov več kot lani. V preostalih delih države so zabeležili milijon prihodov in 2,1 milijona nočitev, kar je 15. oz. 14 odstotkov več kot v prvih devetih mesecih minulega leta.

Največ nočitev so v prvih devetih mesecih ustvarili Nemci (22,6 milijona), Hrvati (11,9 milijona) in Slovenci (10,2 milijona).

V septembru so na Hrvaškem zabeležili največ nočitev gostov iz Nemčije (3,8 milijona), Avstrije (1,3 milijona) in Slovenije (en milijon).

Septembra zabeležili 2,5 milijona prihodov turistov

Skupno so gosti na Hrvaškem v septembru ustvarili 13,5 milijona nočitev, kar je štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani in pet odstotkov več kot leta 2019.

Minuli mesec so na Hrvaškem sicer zabeležili 2,5 milijona prihodov turistov. To je 15 odstotkov več kot septembra lani in devet odstotkov več kot septembra 2019.

Direktor Hrvaške turistične skupnosti Kristjan Staničić je obisk po koncu glavne turistične sezone danes označil kot odličen. "V naši državi trenutno biva okoli 200.000 gostov, medtem ko jih je bilo lani v tem času okoli 150.000," je izpostavil. Dodal je, da jih posebno veselijo odlični rezultati tako glede obiska gostov z bližnjih in najpomembnejših evropskih trgov kot tudi iz daljnih, kot je ZDA.