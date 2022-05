Letošnje počitnice na Hrvaškem bodo občutno dražje

Inflacija, dražja hrana, energija in višji stroški dela so ponudnike namestitev prisilile, da bodo dvignili cene, razloge za dražje počitnice navajajo pri Večernjem listu. "Dvig cen ne bo prisoten le v turističnem sektorju na Hrvaškem, saj so podražitve prisotne v večini držav v Sredozemlju. Glavni izziv bo slediti dogajanju na trgu in primerno prilagajati cene, da bomo lahko ostali konkurenčni," je za Oslobođenje ocenila Sanja Čižmar, ki se ukvarja s poslovnim svetovanjem hotelom. .

Podražitve v hotelih so vezane predvsem na dvig cen hrane, zato bodo počitnice v hotelih dražje, kot v apartmajskih nastanitvah. "Analize kažejo, da so se namestitve na Jadranu v kampih in hotelih že podražile za od 20 do 25 odstotkov v primerjavi z lanskim letom. Zaradi velikega povpraševanja in številnih rezervacij, se bodo v izjemnih primerih cene lahko dvignile tudi za 50 odstotkov," še meni Čižmar.

Jug Hrvaške cenejši kot Istra

Bolj kot se bližamo glavnemu delu sezone, bolj se višajo tudi cene, pravi tudi svetovalec za družinske nastanitve Nedo Pinezić. "Podražitve so najviše v tistih objektih, kjer v zadnjih dveh letnih niso dvignili cen. Kljub temu podražitve v družinskih nastanitvah po navadi ne presežejo 10 odstotkov," dodaja Pinezić.